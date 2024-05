NOS Sport • vandaag, 17:08 • Aangepast vandaag, 23:35 Sinner en Alcaraz in drie sets verder op Roland Garros, Roebljov naar huis

Jannik Sinner heeft op Roland Garros de achtste finales bereikt. De Italiaanse nummer twee van de wereld won zonder problemen van de Rus Pavel Kotov: 6-4, 6-4, 6-4. Andrej Roebljov is klaar in Parijs, hij verloor verrassend van Matteo Arnaldi.

Carlos Alcaraz plaatste zich voor de derde keer in vier deelnames voor de vierde ronde. De Spaanse nummer drie van de wereld was met 6-4, 7-6 (5), 6-3 te sterk voor Sebastian Korda.

Sinner liet maar weer eens zien dat aan zijn fitheid niet langer getwijfeld hoeft te worden, ook zijn derde wedstrijd in Parijs won hij zonder setverlies. De Italiaan poetste halverwege de tweede set de enige breekkans die Kotov wist te forceren weg en had zelf aan een breek in elke set voldoende om de volgende ronde te bereiken.

Kotov ontbrak het niet aan lef, hij serveerde sterk maar kon niet tippen aan de klasse en het slagenrepertoire van Sinner.

Alcaraz, die zich in de vorige ronde in vier sets van Jesper de Jong had ontdaan, zette de Amerikaan Korda met gevarieerd spel onder druk. Alleen in set twee kon Korda even volgen, maar na de verloren tiebreak was het beste er wel af.

Roebljov eruit

Roebljov, die onlangs het masterstoernooi van Madrid (ook op gravel) won, werd uitgeschakeld door Arnaldi. De nummer zes van de wereld werd met 7-6 (8), 6-2, 6-4 aan de kant geschoven.

AFP Andrej Roebljov

De Rus, tweevoudig kwartfinalist in Parijs, kwam tegen Arnaldi geen moment in zijn spel. De Italiaan slaagde erin de angel uit het agressieve spel van de Rus te halen, dankzij zijn loopvermogen, door zijn vastheid en door zijn geduld.

Geduld had Roebljov zeker niet: door met zijn racket op de grond, een bank en zelfs zijn eigen been te slaan, probeerde hij zijn woede te koelen. Baten deed het niet, want Arnaldi speelde simpelweg beter.

