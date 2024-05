EPA

NOS Sport • vandaag, 14:01 • Aangepast vandaag, 18:58 Swiatek voor zesde jaar op rij naar laatste zestien Parijs, ook Gauff wint

Iga Swiatek heeft zich voor het zesde jaar op rij geplaatst voor de laatste zestien op Roland Garros. De drievoudig winnares wees op haar 23ste verjaardag Marie Bouzkova met 6-4, 6-2 terug.

De Tsjechische nummer 42 van de wereld had vertrouwen getankt met twee soepele zeges zonder setverlies. Dat ze nog enigszins meedeed in de eerste set had ze echter vooral aan de misperen van Swiatek te danken.

De titelhoudster en nummer een van de wereld ging, serverend voor de set bij 5-2, een paar keer opzichtig in de fout en door wat afzwaaiers kwam de Tsjechische terug tot 4-5. Bouzkova, die het best gedijt op hardcourt, maar op het gravel in Bogota dit jaar wel de finale haalde, was daarna echt kansloos.

Ook Gauff verder

Ook Coco Gauff haalde in Parijs de achtste finales. De als derde geplaatst Amerikaanse, die twee jaar geleden tot de finale reikte, stuurde de Oekraïense Dajana Jastremska met 6-2, 6-4 naar de uitgang.

EPA Coco Gauff

Na vier keer in Parijs al in de eerste ronde te zijn gestrand, was het toernooi voor de Oekraïense sowieso al geslaagd. Uitzicht op een nog langer verblijf had ze amper, al beet ze aan het einde van de tweede set nog flink van zich af.

Met alles-of-nietsspel kwam Jastremska van 2-5 terug tot 4-5, waarna ze ook nog drie breekkansen kreeg om langszij te komen. Maar daar sprong ze te druistig mee om. Eind april wees Gauff haar op het gravel in Madrid met 6-4, 6-1 terug.

Danilovic blijft winnen

Olga Danilovic, in de tweede ronde al verrassend te sterk voor de als elfde geplaatste Danielle Collins, stuurde ook Donna Vekic naar huis. De Servische kwam een beroerde start te boven en klopte de Kroatische met 0-6, 7-5, 7-6 (8).

