ANP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 18:26 Griekspoor toont klasse op Roland Garros na regenpauze: 'Volwassen zege, blij mee'

Tallon Griekspoor heeft op overtuigende wijze de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was in drie sets klaar met Luciano Darderi: 7-6 (2), 6-3, 6-3.

"Een hele volwassen en degelijke overwinning", typeerde Griekspoor zijn overwinning op de Italiaan. "Ik had een goed plan, dus ik ben heel content met deze zege."

In de eerste set ging het lang gelijk op en had Griekspoor veel moeite met Darderi, de Italiaan die dit voorjaar in uitstekende vorm stak en het ATP-toernooi in het Argentijnse Cordoba wist te winnen. Er was dan ook een tiebreak nodig om beslissing te brengen in de eerste set.

Die tiebreak liet noodgedwongen lang op zich wachten: zoals vele partijen in Parijs noopte regenval de tennissers tot een onderbreking. Die duurde uiteindelijk enkele uren.

Sterk na de pauze

"Ik denk dat ik na de regenonderbreking heel goed heb gespeeld", aldus Griekspoor, die ook constateerde dat Darderi vooral mopperend de partij had voortgezet. "Hij liet het qua houding en gedrag ook iets afweten, dus dat was mooi voor mij. Ik wist dat hij ook nog nooit vier of vijf sets had gespeeld, dus dat hielp ook."

In de tiebreak was Griekspoor veel beter dan Darderi en die won hij ruim (7-2). In de sets daarna was weinig verslapping te zien bij de Nederlander, die in aanloop naar Roland Garros trainde met tennislegende Rafael Nadal.

2:29 Tevreden Griekspoor kijkt uit naar duel met Zverev: 'Hij is de man in vorm'

De laatste twee sets duurden beide slechts iets meer dan een halfuur en werden op geroutineerde wijze gewonnen door Griekspoor. Bovendien bleef Darderi mopperen op zichzelf en zijn coaches, waardoor de Italiaan zichzelf ook uit de wedstrijd speelde.

Armblessure onder controle

Griekspoor was ook tevreden dat hij in de partij weinig last had van zijn armblessure, die hij vorige week in het Zwitserse Genève had opgelopen. "De arm voelde eigenlijk heel goed vandaag. Ik heb gisteren niet getennist en heb de arm goed kunnen laten behandelen, dus daar ben ik heel blij mee. Hopelijk blijf ik progressie voelen en is het zaterdag nog beter."

Dat zal ook nodig zijn voor Griekspoor, want in de volgende ronde wacht titelfavoriet Alexander Zverev. De nummer vier van de wereld wist eerder op de dag te winnen van de Belg David Goffin. Zverev was in de eerste ronde al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Rafael Nadal.

ANP Griekspoor in overleg met de umpire of een bal in of uit was

Griekspoor verloor drie van zijn vier eerdere duels met de Duitser. "Het is een ongelooflijk goede speler met een ongelooflijk goede service en backhand", zegt hij. "Maar ik heb hem al een keer verslagen en ik heb ook een aantal andere spannende wedstrijden tegen hem gespeeld, dus ik weet wat mij te wachten staat."

Rechtszaak Zverev

Zverev krijgt overigens vanaf vrijdag te maken met zijn beroepszaak voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. De tennisser werd in oktober 2023 door de rechtbank in Berlijn veroordeeld tot een boete van 450.000. Zverev vecht die uitspraak aan. Hij hoeft niet bij die beroepszaak aanwezig te zijn.

"Het zal vast ergens bij hem meespelen, maar ik vind Zverev ook iemand die stoïcijns en arrogant genoeg is om zich daar niets van aan te trekken", zei Griekspoor. "Hij is iemand met ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Hij vindt zichzelf heel erg goed, wat hij overigens ook is."

AFP Alexander Zverev (gele shirt) ontvangt de felicitaties van David Goffin