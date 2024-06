EPA Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 19:34 Griekspoor dicht bij stunt op Roland Garros, maar verliest toch in vijfsetter van Zverev

Tallon Griekspoor is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was dicht bij een stunt, maar ging na een enerverende vijfsetter toch onderuit tegen de Duitser, die een van de titelfavorieten is: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (3).

Griekspoor sloeg in de beslissende vijfde set twee breekpunten bijeen en kwam zo op 4-1, maar Zverev kwam terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin was de Duitser superieur.

De Duitse mondiale nummer vier is een van de kanshebbers voor de winst in Parijs. Hij won het masterstoernooi van Rome en in de eerste ronde schakelde hij recordwinnaar Rafael Nadal uit. Van de vier voorgaande ontmoetingen met Griekspoor won Zverev er drie.

Kortom: de Nederlander, die voor het eerst in zijn loopbaan in de derde ronde van Roland Garros stond, wachtte een zware kluif.

Goed begin

Griekspoor begon sterk op Court Philippe-Chatrier, de hoofdbaan van het Parijse grandslamtoernooi, al leek hij er de eerste punten wel even in te moeten komen. De 27-jarige Haarlemmer kwam op eigen service met 15-40 achter, maar herpakte zich daarna snel.

Hij wist de eerste game toch om te buigen en brak de Duitser meteen daarna. Zijn tactiek - zo veel mogelijk door het midden op de forehand van Zverev spelen - leek te werken.

In de daaropvolgende games verraste Griekspoor zijn tegenstander meermaals met goedgeplaatste dropshots. Via nog een breekpunt en een lovegame haalde hij met 6-3 de eerste set binnen.

AFP Alexander Zverev

Vroeg in de tweede set kreeg Griekspoor opnieuw een breekkans, maar die speelde de steeds beter serverende Zverev vakkundig weg. De Duitser, tegen wie een mishandelingszaak loopt, drukte door en brak Griekspoor voor het eerst met een lovegame: 6-4.

In de derde set kreeg Griekspoor meteen weer twee breekkansen, maar ook die werkte Zverev weg. Daarna was de Nederlander opnieuw kansloos op zijn eigen service, die opnieuw op love naar de Duitser ging.

Behandeling op matje

Na de derde set, die Zverev met 6-2 binnensleepte, nam Griekspoor een medische time-out. Zijn fysio rolde een matje op het gravel uit om het linkerbovenbeen van de Nederlander te behandelen.

Het was niet het eerste pijntje waar Griekspoor op Roland Garros mee te maken kreeg. In het duel met Zverev droeg hij opnieuw een sleeve, die zijn rechterarm bedekte. Vorige week liep hij een blessure aan zijn service-arm op, waardoor hij zijn eerste duels met pijnstillers speelde.

AFP Griekspoor wordt na de derde set behandeld aan zijn bovenbeen

De wedstrijd leek de kant van Zverev op te vallen, totdat Griekspoor zich in de vierde set op 2-2 opnieuw naar een breekpunt vocht en het initiatief terugpakte. Drie games later leek hij het weer uit handen te geven op zijn eigen service, maar hij herstelde een foutje met vier overtuigende punten op rij en stelde een vijfde, beslissende set veilig.

Dubbele break

Daarin deelde Griekspoor meteen een mentale tik uit door de Duitser opnieuw een breekpunt aan te smeren. Vier games later lukte dat opnieuw, maar meteen daarna leverde de Haarlemmer zijn eigen service weer in, waarna Zverev met een dubbele break terugkwam in de wedstrijd.

Het werd 6-6, waardoor een supertiebreak beslissing moest brengen. Die ging met 10-3 naar de Duitser.

Zverev speelt in de achtste finales tegen de winnaar van het duel tussen Holger Rune en Jozef Kovalik.

Griekspoor bereikte de derde ronde op Roland Garros dankzij zeges op MacKenzie McDonald en Luciano Darderi. Hij was de laatste Nederlander die nog actief was in Parijs: Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus werden al eerder uitgeschakeld.