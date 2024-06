Wereldster Osaka laat Lamens kansloos in Rosmalen en bereikt laatste acht

Osaka laat Lamens kansloos in Rosmalen, in twee sets klaar

Suzan Lamens heeft in de achtste finales van het grastoernooi in Rosmalen niet kunnen stunten tegen voormalig nummer één van de wereld, Naomi Osaka. Lamens, de nummer 140 van de wereld, schreef maar vier games op haar naam: 2-6, 2-6.

Osaka, viervoudig grandslamwinnares en marketingtechnisch wereldwijd een van de bekendste sportvrouwen, speelt in Rosmalen voor het eerst in vijf jaar een toernooi op gras. Bij haar debuut in Nederland wil ze graag weer eens een titel bijschrijven, dat lukte de 26-jarige superster de afgelopen jaren niet.

De tweevoudig winnares van zowel de US Open (2018 en 2020) als de Australian Open (2019 en 2021) was lange tijd niet bezig met tennis vanwege mentale problemen en de geboorte van haar dochter.

Op de weg terug

Osaka voor het eerst in Rosmalen: 'De snelwegen in Nederland zijn schoon'

In Rosmalen was Osaka veel sterker dan Lamens in de achtste finales. Ze was de baas in de rally's, serveerde goed en las de opslag van haar tegenstandster uitstekend.