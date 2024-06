ANP

vandaag, 13:34 • Aangepast vandaag, 19:45 Na Brouwer plaatst ook Griekspoor zich voor kwartfinales in Rosmalen

Titelhouder Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het grastennistoernooi in Rosmalen. Griekspoor won met 6-3, 7-6 (5) van Mackenzie McDonald en Brouwer zorgde voor een stunt door oud-winnaar Adrian Mannarino te verslaan: 6-3, 6-3.

In de kwartfinale speelt Griekspoor tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Aleksandar Vukic en de Rus Karen Chatsjanov. Brouwer treft de Fransman Ugo Humbert.

Het hoogtepunt van Griekspoors wedstrijd was de tiebreak van de tweede set, waarin hij tegen de Amerikaan McDonald een 5-1 achterstand wist om te draaien in 7-5 winst.

Waar Griekspoor gisteren nog drie sets nodig had tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, was hij nu een stuk eerder klaar. Vooral in het eerste gedeelte van de wedstrijd was het overtuigend wat de nummer 23 van de wereld liet zien.

Serverend heel sterk

Zelfs toen de scheidsrechter hem tegenzat door een bal uit te geven die in was, liet Griekspoor zich daarna van de goede kant zien. Hij was enorm sterk in zijn eigen servicegames en zag McDonald daar juist mee worstelen.

In de tweede set ging het wat minder voortvarend, al leek Griekspoor die aanvankelijk ook 'gewoon' binnen te slepen. Hij verspeelde op 4-3 echter een break voorsprong, waardoor er toch nog een tiebreak aan te pas moest komen.

Daarin liet Nederlands beste tennisser twee gezichten zien. In eerste instantie leek Griekspoor de set op te moeten geven na een 5-1 achterstand, maar hij bleek mentaal sterk en knokte zich helemaal terug en trok de set met een 7-5 in de tiebreak alsnog naar zich toe.

Brouwer ook naar kwartfinales

Brouwer had zich eerder op de dag ook al geplaatst voor de kwartfinales. De mondiale nummer 232 boekte een knappe zege op de Franse oud-winnaar Mannarino.

Mannarino, de nummer 21 van de wereld die het Brabantse toernooi in 2019 won, wilde na een ruime nederlaag tegen Brouwer bij de US Open van 2019 revanche, maar had weinig in te brengen. Het initiatief lag bij Brouwer, die Mannarino in de eerste set bij 3-2 brak.

Gemiste matchpoints

De 28-jarige Brouwer rook na twee breaks in set twee aan de winst, maar kreeg het toen wat lastig. Hij had twee matchpoints, verzilverde die niet en Mannarino kon terug breken. "Dan worden je benen wat zwaarder, je arm wordt wat zwaarder en helaas verloor ik die game nog", zei Brouwer na afloop.

Op zijn derde matchpoint was het alsnog raak.

Het gras van Rosmalen bevalt Brouwer goed. "Hij (Mannarino) is een grasspecialist, maar ik denk dat ik mezelf ook wel een grasspecialist mag noemen. Het is een van mijn favoriete ondergronden en het past goed bij mijn speltype."

Challengers

Brouwer speelt voornamelijk challengertoernooien, maar schaarde zich al voor de vierde keer bij de laatste acht van een ATP-toernooi. "Ik haal bijna alleen maar punten op de ATP's, lijkt het", lachte Brouwer. "Een challenger winnen is me nog nooit gelukt. Dat zou ik toch heel graag een keer willen doen."

