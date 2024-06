ANP Tim van Rijthoven

NOS Sport • vandaag, 22:38 Elleboog speelt weer op, Van Rijthoven baalt: 'De hoop was er, de afloop is triest'

Tim van Rijthoven had er vreselijk veel zin om na vijftien maanden blessureleed weer een tennispartij te spelen. Dat laatste is gelukt, maar na de uitschakeling in de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen, is hij opnieuw in mineur; hij heeft weer last van zijn elleboog.

"Ja, het begon weer op te spelen en dat is hartstikke jammer, want in de trainingen had ik er geen last van", zei de 27-jarige Nederlander na afloop van zijn in twee sets (6-4, 6-3) verloren wedstrijd tegen de Belg Zizou Bergs. "Ik ging het toernooi in met gevoel dat ik er fysiek klaar voor was. Ik wilde weten of ik met deze gasten de strijd weer aan kon."

Flinke tik

Maar zijn partij in twee bedrijven - de wedstrijd werd maandag na de eerste set gestaakt vanwege de gure weersomstandigheden - geeft een ander antwoord dan hij wenste. "Dan merk je toch dat die set gisteren heel veel heeft gedaan. Bij het opstaan vanochtend voelde ik dat mijn elleboog weer een flinke tik had gekregen."

Liever had hij zijn rentree ergens bij een toernooi in het buitenland gemaakt op een baan achteraf in alle anonimiteit, met weinig publiek. "Lekker veilig, dan kun je je gedragen en voelen zoals je wilt."

Maar het werd Rosmalen met een wildcard. "Ook leuk. Gisteren toen ik de baan op stapte was voor mij een heel leuk moment. Toen voelde ik me weer heel even tennisser, totdat de eerste ballen werden geslagen en ik dacht: het is wel heel lang geleden."

3:10 Van Rijthoven baalt van zijn elleboog: 'Het begon weer op te spelen, hartstikke jammer'

Tijdens zijn partij tegen Bergs zag het publiek hoe Van Rijthoven een paar keer zijn elleboog stretchte. Hij had zichtbaar last. "Natuurlijk is het heel speciaal om hier te beginnen, maar ik was hartstikke zenuwachtig. Het was heel speciaal, zeker op dit mooie toernooi, want je staat voor het eerst weer op de baan. De hoop was er, maar het kwam er alleen niet uit. De afloop is triest."

Van Rijthoven probeert zich vast te klampen aan positieve dingen, zoals de 2-0 voorsprong in de tweede set. "Ik heb een paar mooie, goede punten gespeeld, een paar prima rake klappen gegeven."

Stapje terug

Op de vraag hoe nu verder na deze fysieke en mentale dreun, zei hij: "Eerst de balans opmaken. Ik ga een klein stapje terug doen, ga weer terug naar mijn fysio's om te evalueren hoe die elleboog er echt voor staat. Is die nog mobiel genoeg? Kan die de klappen echt aan die nodig zijn om dit soort wedstrijden te winnen, vooral bij het serveren. Dan kijken we verder."