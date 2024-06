NOS Sport • vandaag, 12:11 • Aangepast vandaag, 12:27 Titelverdediger Griekspoor niet naar finale Rosmalen, ook Brouwer verliest

2:04 Griekspoor uitgeschakeld door sterke Korda in halve finales Rosmalen

Titelverdediger Tallon Griekspoor heeft in de halve finale van het Libéma Open-tennistoernooi in Rosmalen verloren van Sebastian Korda. De als zesde geplaatste Griekspoor moest zijn meerdere erkennen in de uitstekend in vorm zijnde Amerikaan, die als zevende geplaatst is: 2-6, 4-6.

De andere finalist in Rosmalen is Alex de Minaur. De nummer één van de plaatsingslijst versloeg in een spannende halve finale Ugo Humbert. De Australiër had zijn handen vol aan de Fransman, die eerder op de dag Gijs Brouwer nog had uitgeschakeld.

De Minaur wist in twee sets te winnen van Humbert: 7-6 (4), 6-3.

0:54 De Minaur verslaat Humbert in spannende halve finale Rosmalen

Het duel tussen Griekspoor en Korda begon rumoerig. Griekspoor kwam in zijn eerste servicegame al snel op een 0-30 achterstand toen het technische lijnsysteem storingen leek te hebben. Na een korte onderbreking kreeg Korda zijn eerste breekkans en de nummer 26 van de wereld verzilverde die meteen, waardoor hij met 2-0 voor kwam te staan.

'Niet goed genoeg'

"Hij deed me heel weinig cadeau," reageerde Griekspoor na afloop over het spel van zijn tegenstander. "Hij serveerde ongelooflijk goed en ook zijn returns waren sterk. Zelf was ik niet goed genoeg."

Korda maakte geen fouten en het spel van Griekspoor bleef slordig. Met een gemakkelijke dubbele break liep het zelfs op tot 5-1. De Haarlemmer werd overklast in de eerste set. Er kwam een klein herstel in de zevende game waarin Griekspoor weer wat punten wist te pakken.

"Heel slecht," mompelde hij nog. Maar na een paar risicovolle services wist Griekspoor wat terug te doen: 5-2. Desondanks was het Korda die de eerste set binnensleepte.

3:04 Griekspoor na uitschakeling: 'Moeilijke tegenstander, die vlekkeloos speelde'

In de tweede set ging Griekspoor op zoek naar zijn vorm, en die leek beter te worden. Toch bleef Korda door zijn servicegames heen walsen en ging het meer gelijk op. Bij 4-4 kreeg Korda een beslissende breekkans die hij overtuigend benutte. De 23-jarige Korda mocht gaan serveren voor de wedstrijd.

Met een lovegame maakte hij het sterk af, waardoor de titel dit jaar voor een ander zal zijn.

Griekspoor vertelde dat het moeilijk is in de wedstrijd te blijven wanneer je tegenstander foutloos speelt. "Elf winners en nul fouten, dat zijn bizarre cijfers. Dan probeer je in de tweede set zo goed mogelijk bij te blijven, en dat lukte ook. Maar na één slordige game is het dan toch opeens snel voorbij."

Libéma Open live bij de NOS Zondag is de finale van de mannen (vanaf 11.55 uur) live te zien op NOS.nl, de NOS-app en op NPO 1. De finale van de vrouwen (14.30 uur) is te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

Griekspoor zal komende week op het grastoernooi van Halle de mondiale nummer één, Jannik Sinner, treffen in de eerste ronde. De beste tennisser van Nederland verloor de vorige vier ontmoetingen van de 22-jarige Italiaan, die sinds deze week officieel de aanvoerder is van de wereldranglijst.

Brouwer ook uitgeschakeld

Brouwer werd in de kwartfinales van het grastoernooi in Rosmalen uitgeschakeld door Humbert. Gisteren werd de kwartfinale uitgesteld vanwege regenval.

Even leek de 28-jarige Nederlander op weg naar een nieuwe stunt, maar na een eerste setwinst moest hij alsnog zijn meerdere erkennen in Humbert 4-6, 6-3, 6-3.

ANP Brouwer verliest van Humbert

Brouwer, de mondiale nummer 232, plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Rosmalen. Daar boekte hij knappe overwinningen op de Tsjech Jakub Mensik en de Franse oud-winnaar Adrian Mannarino. Tegen de volgende Fransman, Humbert, had hij het een stuk moeilijker.

Humbert, 16de van de wereldranglijst, liet Brouwer nog wel de eerste setwinst toe (6-4), maar gaf vervolgens weinig ruimte voor de Nederlander om nog een keer te stunten. Humbert moest een paar uur later opdraven tegen De Minaur, die bleek wel te sterk.