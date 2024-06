ANP Alex De Minaur

NOS Sport • vandaag, 15:50 • Aangepast vandaag, 17:59 De Minaur verslaat Bergs in Rosmalen, Pegula verrassend uitgeschakeld

Alex De Minaur heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het grastennistoernooi in Rosmalen. De nummer een van de plaatsingslijst won met 7-5 en 6-4 van de Belgische Zizou Bergs, de nummer 81 van de wereld.

De Minaur, die in zijn vorige drie deelnames twee keer in de kwartfinales werd uitgeschakeld en één keer in de tweede ronde strandde, begon stroef maar herpakte zich.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was in de eerste set, waarin de 25-jarige Australische tennisser (WTA-9) een 5-2 achterstand wist om te buigen in 7-5 winst. Dat was mede te danken aan Zizou zelf. Hij stortte compleet in.

Libéma Open live bij de NOS Dagelijks is er een wedstrijden van een Nederlandse tennisser of een internationale topper op het Centre Court van het grastoernooi van Rosmalen - de Libéma Open - live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Na een verloren servicegame in de tweede set bij 2-1 ging het verder bergafwaarts voor de Belg, die in de eerste ronde gewonnen had van Tim van Rijthoven.

De Minaur gaf weinig meer weg. Bergs maakte nog slechts vijf punten in de opslaggames van De Minaur, die op zijn tweede matchpoint toesloeg.

Pegula klaar

Jessica Pegula is verrassend in de tweede ronde van het tennistoernooi in Rosmalen gestrand.

ANP De Amerikaanse Jessica Pegula in actie tegen Aleksandra Krunic

De nummer een van de plaatsingslijst verloor met 6-7 (3), 7-6 (3) en 4-6 van de Servische Aleksandra Krunic, de nummer 400 van de wereld.

Pegula (WTA-5) stond twee maanden langs de kant vanwege een ribblessure. De 30-jarige Amerikaanse maakte haar rentree in Rosmalen, waar ze in 2015 haar eerste WTA-partij op gras ooit speelde.

ANP De Servische Aleksandra Krunic in actie tegen Jessica Pegula

Krunic was sinds oktober 2022 bijna een jaar uit de roulatie door een blessure aan haar knie, maar de voormalig nummer 39 van de wereld toonde aan nog prima te kunnen tennissen. Ze won de eerste set na een break achterstand en had in de derde aan een break genoeg.