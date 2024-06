NOS Sport • vandaag, 21:10 • Aangepast vandaag, 22:58 Estafettevrouwen vliegen op EK naar titelprolongatie 4x400: 'Ongelofelijk'

Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol hebben de Nederlandse atletiekploeg op de slotavond van de Europese kampioenschappen in Rome aan de derde gouden medaille geholpen. Het kwartet prolongeerde de Europese titel op de 4x400 meter.

De Nederlandse ploeg, vorig jaar in Boedapest goed voor de wereldtitel en dit jaar ook wereldkampioen indoor, zegevierde in Stadio Olimpico in 3.22,39.

Eerder veroverden Jessica Schilder (kogelstoten) en Bol (400 meter horden) al goud voor Nederland. De teller eindigde op twaalf medailles voor Oranje.

Mooie race

"Dit was een hele mooie race", stelde Klaver vast. "We zijn favoriet, dus er was wel wat druk, maar dat is prettige druk." Peeters had na haar verrassende bronzen medaille op de 400 meter horden een korte nacht gehad. "Misschien heb ik iets te weinig geslapen, maar een dag op adrenaline leven kan", was ze dolblij.

De Nederlandse vrouwenploeg heeft zich de laatste jaren op de 4x400 meter onder aanvoering van Klaver en Bol ontwikkeld tot een machine die op titeltoernooien medailles binnen harkt. Atletes als De Witte, Andrea Bouma, Eveline Saalberg, Peeters en Myrte van der Schoot zijn in hun kielzog meegegroeid.

Dat heeft geleid tot grote internationale successen, met als mooiste de verrassende wereldtitel vorig jaar in de buitenlucht in Boedapest. Via een magnifieke eindsprint slaagde Bol er toen in de sterke Jamaicaanse ploeg net voor de streep te verschalken. Het was de kroon op forse investeringen in de groep.

Titels op alle grote toernooien

Sinds 2022 pakte de vrouwenestafetteploeg goud op de Europese indoorkampioenschappen, de wereldtitelstrijd outdoor, de wereldkampioenschappen indoor en de Europese kampioenschappen.

Op de slotavond in Rome was het duidelijk dat de tegenstand uit de hoek van Polen, Frankrijk en Ierland zou komen. Die ploegen waren in de series snel. Nederland noteerde dinsdag van alle finalisten de slechtste tijd (3.25,99).

Bol en Klaver terug

Bol en Klaver, die in de series gespaard konden worden vanwege de opmars van de andere Oranjevrouwen, keerden terug op het toneel. Klaver begon als startloopster en deed het voortreffelijk. Daarna volgden Peeters, De Witte en Bol. In deze opstelling veroverde Nederland in maart ook de wereldtitel indoor.

Nederland leidde na de eerste ronde, Peeters moest daarna Ierland voor zich dulden met miniem verschil. De Witte was daarna ijzersterk en zorgde ervoor dat Bol niet zoals vrijdagavond in de gemengde estafette in de achtervolging hoefde. Ze liep ontspannen naar de zege. Pas op het laatste rechte stuk moest ze even gas geven om iedereen echt op afstand te zetten.

"Ongelofelijk", zei de opnieuw zeer succesvolle Bol. "Dit was een goede race."

Na het brons met de gemengde estafette en het goud op de 400 meter horden was er opnieuw goud voor de vrouw die van de Europese atletiekfederatie ook al een bonus van 50.000 euro kreeg toegezegd. Voor de sprintnummers was een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Dat ging bij de vrouwen naar Bol voor haar prachtige tijd op de 400 meter horden.