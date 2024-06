ANP Tallon Griekspoor

Titelverdediger Griekspoor moeizaam verder in Rosmalen, qualifier Brouwer ook door

Tallon Griekspoor heeft de volgende ronde bereikt van het grastoernooi in Rosmalen. De nummer 23 van de wereld knokte zich in drie sets langs de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-7, 7-6, 7-6.

Daarmee is hij de tweede van de vier Nederlandse tennissers die een ronde verder is. Eerder op de dag ging Gijs Brouwer hem al voor. Dat deed de via de kwalificaties toegelaten Venhuizer door in drie sets (6-1, 3-6, 6-3) af te rekenen met de Tsjech Jakub Mensik.

Botic van de Zandschulp overleefde de eerste ronde niet. Hij ging in drie sets onderuit tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald: 4-6, 6-4, 2-6. Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste partij sinds hij op Roland Garros had verteld over zijn mentale problemen op de tennisbaan.

Drie tiebreaks voor Griekspoor

De zege van Griekspoor kwam bepaald niet makkelijk tot stand, De winnaar van 2023 verloor tegen de nummer 53 op de wereldranglijst de eerste set in een tiebreak (7-3) en kwam in de door twee regenpauzes onderbroken tweede set bij 3-3 met 40-0 achter op zijn eigen service.

Maar die werkte de Nederlander stoïcijns weg, om de set vervolgens opnieuw in een tiebreak (9-7) te winnen, na wel eerst vijf setpoints te hebben verspeeld.

In de derde set verspeelde Nederlander meteen zijn service, waardoor hij met 2-0 achter kwam. Door terug te breken in de vijfde game bracht hij de stand weer in evenwicht. De rest van de set ging gelijk op, zodat het ook in de derde set op een tiebreak aan kwam.

Nadat Kecmanovic met een dubbele fout was begonnen, stoomde Griekspoor meteen door naar een 6-2 voorsprong. Bij de tweede van vier matchpoints was de partij voor de titelverdediger, die na afloop het slechte weer bedankte: "Vooral die tweede regenpauze heeft me gered."

Overwerk Bouwer

Ook Bouwer had drie sets nodig, al leek het daar in eerste instantie niet op. De nummer 232 van de wereldranglijst, stoomde tegen de 18-jarige Mensik (ATP-79) in een half uur door naar setwinst, maar moest in de tweede set een vroege break bekopen met overwerk.

De tien jaar oudere Brouwer, die vorig jaar bij zijn debuut in Rosmalen in de eerste schifting achterbleef, leverde in de derde set meteen zijn service in.

De plots met zijn opslag worstelende en enkele dubbele fouten producerende Tsjech hielp hem echter terug in het zadel en verloor twee keer achter elkaar zijn servicegame. De qualifier hield het hoofd koel en trok de partij over de streep.

Service laat Van de Zandschulp in de steek

Van de Zandschulp, die met zijn 99ste plaats weer net in de mondiale top 100 staat, slaagde er tegen McDonald (ATP-74) halverwege de eerste set in om een break tegen onmiddellijk weg te werken. Maar op 4-5 ging het opnieuw fout toen hij op setpoint tegen een dubbele fout van zijn racket liet komen.

Na een moeizame eerste servicegame kreeg Van de Zandschulp in de tweede set als eerste een breekpunt. Op 40-15 belandde een lastige smash nog in het net, maar daarna hielp een fraaie passeerslag hem aan de 2-1 voorsprong. Lang profiteerde hij niet van dat voordeeltje. Een overmoedige dropshot kostte hem op 30-40 het punt en de game.

Ook bij zijn volgende opslagbeurt dreigde het mis te gaan, maar na het overleven van maar liefst zes breekpunten, trok hij de game toch nog naar zich toe. En later ook de set.

Er gloorde hoop aan de horizon, maar in de derde set kostte kleine missertjes, een dubbele fout op een ongelegen moment en een makkelijke maar te scherp geslagen volley, hem de kop in zijn eerste twee servicegames. McDonald had beet en liet niet meer los.

"In de rally's ging het best lekker, volgens mij, maar mijn service was onder de maat", mopperde de verliezer. "Het was ook mijn eerste graspartij, terwijl hij er al twee in de benen heeft, volgens mij. Bovendien ligt gras hem goed."