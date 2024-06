Roglic wint ook tweede bergrit Dauphiné, Evenepoel verliest opnieuw tijd

Primoz Roglic heeft de voorlaatste bergetappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. Matteo Jorgenson werd tweede, Giulio Ciccone kwam als derde boven op de slotklim.

Met zijn tweede zege op rij verstevigde de Sloveen zijn positie in de leiderstrui. Jorgenson, kopman van het geplaagde Visma-Lease a Bike, is de nieuwe nummer twee in het klassement. De Amerikaan staat op 1.02 minuten van Roglic.