Getty Images Klassementsleider Remco Evenepoel met bebloed been

NOS Wielrennen • vandaag, 14:34 • Aangepast vandaag, 18:26 Massale valpartij in Dauphiné: Kruijswijk in ambulance en Van Baarle gehavend

De vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné is geneutraliseerd na een massale valpartij. Op 20 kilometer van de finish in Saint-Priest ging een groot deel van het peloton onderuit op een spekgladde afdaling.

Omdat er door de valpartij geen ambulance meer beschikbaar was voor het restant van de etappe besloot de organisatie de renners geneutraliseerd door te laten rijden naar de finish. Er werd niet meer gekoerst en de etappe kreeg geen winnaar.

Verwondingen Van Baarle en Kruijswijk

Tientallen renners lagen op het asfalt en in de berm. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk, twee leden van de beoogde Tour de France-selectie van Visma-Lease a Bike, hielden verwondingen over aan de valpartij en konden niet verder.

Van Baarle kreeg een mitella om, Kruijswijk stond weer op, maar werd vervolgens op een brancard een ziekenauto in gereden.

1:46 Kruijswijk en Van Baarle afgevoerd na massale val in Dauphiné

De Belg Laurens Huys werd ook per ambulance afgevoerd, zo meldde zijn ploeg Arkea.

Geletruidrager Remco Evenepoel leek veel pijn te hebben en bleef lang zitten. Ook hij bereidt zich voor op de Tour de France. De Belgische kopman van Soudal-QuickStep klom later wel weer, met bebloed been, op de fiets.

Ook klassementsmannen Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) en Juan Ayuso (UAE) lagen op de grond.

1:24 Grote valpartij in Dauphiné: tientallen renners onderuit, koers geneutraliseerd

De koersorganisatie besloot in eerste instantie de koers tijdelijk stil te leggen. Vluchters Tobias Bayer, Mathis Le Berre en Adne Holter werden tot stoppen gedwongen.

Eerder in de afdaling gingen ook al Ide Schelling en drie Astana-ploeggenoten onderuit op de gladde, glooiende wegen.

Vaker pech in Dauphiné

Het is de vierde keer in zes jaar dat Kruijswijk de Dauphiné niet uit kan rijden. Vorig jaar brak de Nederlander zijn sleutelbeen en bekken in de voorbereidingskoers, waarna hij niet van start kon in de Tour de France.

In 2020 maakte een schouder uit de kom het hem onmogelijk verder te rijden. Ook een jaar eerder viel hij uit, toen kon hij ruim twee weken later wel van start in de Tour de France, waarin hij derde werd.

De valpartij is het volgende hoofdstuk in het rampseizoen dat Visma-Lease a Bike dit jaar doormaakt. In het voorjaar liep kopman Wout van Aert botbreuken op bij een val in Dwars door Vlaanderen en miste daardoor klassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard was een van de grote slachtoffers bij een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Vingegaard en Van Aert zijn op de weg terug. De Belg maakte onlangs zijn rentree in de Ronde van Noorwegen.

Critérium du Dauphiné live bij de NOS De Franse achtdaagse rittenkoers, met vijf aankomsten bergop en één lange tijdrit, is tot en met 9 juni elke dag live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. In het weekend zijn de etappes ook te volgen op NPO1.