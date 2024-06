Canadees Gee wint derde etappe Dauphiné en neemt gele trui over van Cort

Podcast De Wielerredactie is terug

De Wielerredactie is terug. In deze podcast is er tijd voor verdieping en duiken we dieper in de wielermaterie. Zo ontdekken we bijvoorbeeld hoe groot de gevolgen van hersenschuddingen kunnen zijn, we onderzoeken de sprinttrein en duiken in de wereld van dopingcontroles.

De podcast is te beluisteren via de gratis NPO Luister-app, via de website en app van NPO Radio 1 of via alle andere podcastplatforms.