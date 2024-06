Pro Shots Remco Evenepoel

NOS Wielrennen • vandaag, 09:57 Rentree Evenepoel in Dauphiné: 'Nog genoeg tijd tot de Tour'

Wedstrijdritme opdoen en werken aan de vorm. Meer wensen heeft Remco Evenepoel niet als hij vandaag van start gaat in het Critérium du Dauphiné, de etappewedstrijd die tot volgende week zondag duurt. "Qua resultaten heb ik geen doelen of verwachtingen."

Het wordt voor de 24-jarige Belg zijn eerste koers sinds hij begin april tot de slachtoffers behoorde van een zware val in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. Evenepoel brak daarbij zowel een sleutelbeen als een schouderblad.

De duikeling, waar ook tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard zwaar gehavend uit kwam, betekende een forse streep door de voorbereiding op zijn eerste Ronde van Frankrijk. Maar als er dan toch nog doelen op zijn lijstje staan, dan staat dat Tourdebuut er nog altijd met vette hoofdletters op.

Geen haast

"De Tour start over een kleine maand en eindigt pas over zeven weken", kijkt de Vuelta-winnaar van 2022 met een positieve blik vooruit. "Dat is nog een lange tijd. Daarom hebben we ook geen haast gemaakt. Na mijn val in de Ronde van Lombardije (in 2020, red.) ben ik misschien te snel weer aan de slag gegaan. Die ervaring heb ik nu meegenomen."

De breuken waren ook niet de grootste hindernissen die hij moest overwinnen. "De hoge snelheid en de lange glijpartij over het gras hebben een grote impact op mijn lichaam en spieren gehad.", haalt het paradepaardje van Soudal-QuickStep de val in het Baskenland in herinnering. "En daar kwam de operatie onder narcose nog eens bij."

Pro Shots Remco Evenepoel tijdens de tijdrit in de Ronde van het Baskenland

Stap voor stap, zonder er eentje over te slaan, werkte Evenepoel de voorbije weken aan zijn herstel. Hij merkte tijdens de training in de Sierra Nevada dat de afdalingen aanvankelijk wat stroef gingen en dat hij wat minder comfortabel op de fiets zat. Maar dat verbeterde elke dag weer. Een angstig gevoel heeft hij aan de crash niet overgehouden.

Tijdrit belangrijke test

De renner uit Aalst is met zo weinig verwachtingen naar de Dauphiné afgereisd dat hij amper iets van het parcours weet. Alleen de tijdrit van dik dertig kilometer op dag vier heeft zijn speciale aandacht. "De schouder voelt nog anders. Met name op de tijdritfiets, omdat er dan meer druk op komt. Dat wordt wel een belangrijke test."

Maar nogmaals, zonder naar het resultaat te kijken, benadrukt de wereldkampioen tijdrijden. "Het is een volgende stap in het werken aan mijn vorm. Ik zal tevreden zijn als die aan het eind beter is dan aan het begin. Verder zal ik Mikel Landa en llan van Wilder, onze mannen in vorm, zo goed mogelijk proberen te helpen."