Evenepoel wint tijdrit en pakt ook de gele trui in Dauphiné

Remco Evenepoel heeft woensdag de vierde etappe, een individuele tijdrit over 34,4 kilometer, van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Daarmee is de Belg ook de nieuwe leider in het klassement.

Hij was 17 seconden sneller dan de nummer twee, de 20-jarige Brit Joshua Tarling. Primoz Roglic reed naar een derde plek. In het klassement staat hij nu op de tweede plaats, 33 seconden achter Evenepoel.

Het was vooral een strijd tussen de Europees kampioen (Tarling) en de wereldkampioen (Evenepoel) in het tijdrijden. Evenepoel sneed in het begin zijn bochten ietwat weifelend aan en was bij het tweede meetpunt nog een kleine seconde langzamer dan Tarling van Ineos.

Maar in het laatste deel van de race gaf de 24-jarige renner van Soudal Quick-Step nog maar eens gas, waardoor hij uiteindelijk toch met een aardig verschil de tijdrit won en als enige onder de 42 minuten dook.

De tijdrit over 34,4 kilometer van Saint-Germain-Laval naar Neulise kende een vlak, maar toch verraderlijk glooiend parcours. Er zat geen echte klim in de etappe, en toch kregen de renners 375 hoogtemeters voor de kiezen.

Sprinters en vluchters

Voor de klassementsrenners, onder anderen dus Evenepoel, Roglic en de Spanjaarden Juan Ayuso en Carlos Rodríguez, was het de eerste echt belangrijke dag in deze Dauphiné. De eerste drie etappes van deze traditionele voorbereidingskoers voor de Tour de France waren voer voor de sprinters en vluchters.

Sepp Kuss, de voorman van Visma-Lease a bike, stelde teleur en gaf meerdere minuten toe op Evenepoel. Daarmee komen de aspiraties op de eindwinst toch wel in het gedrang voor de Amerikaan die vorig jaar de Vuelta won. Hij staat op 3.36 minuten in het klassement.

Matteo Jorgenson, die bij Visma het kopmanschap deelt met Kuss, deed het beter dan zijn landgenoot en pakte de derde plaats in het klassement, 1.04 minuten op Evenepoel. Ayuso staat op 1.27 minuten, Rodriguez op 1.41 en Aleksandr Vlasov op 1.48.

Derek Gee, de renner in de gele leiderstrui, mocht als laatste starten. De Canadees kwam niet in de buurt van de snelle mannen, maar viel absoluut niet tegen. Hij reed naar de zesde tijd van de dag in 43.13 minuten.

Morgen wacht een heuvelachtige etappe van Amplepuis naar Saint-Priest. In de laatste drie etappes, van vrijdag tot en met zondag, mogen de klassementsrenners écht los, want dan is het tijd voor de bergen. Iedere dag eindigt met een aankomst bergop, onder andere op de Collet d'Allevard en het Plateau des Glières.

