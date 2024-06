Getty Images Jonas Vingegaard

NOS Wielrennen • vandaag, 15:34 Visma gaat pas Tour-knopen doorhakken als duidelijk is of Vingegaard topfit is

"We zijn wielrenners. We staan altijd op en gaan door", zegt Richard Plugge, algemeen directeur van Visma-Lease a Bike. Een dag na de desastreuze valpartij in de Dauphiné richt de ploeg zich alweer voorzichtig op de toekomst.

Gisteren vielen Steven Kruijswijk (heup) en Dylan van Baarle (sleutelbeen) met botbreuken letterlijk uit de beoogde Tour de France-selectie van de Nederlandse ploeg. "Het is een enorme domper. Het team wordt weer geraakt", baalt Plugge.

Visma zit al het hele jaar in de hoek waar de klappen vallen, met zware valpartijen voor onder anderen Jonas Vingegaard en Wout van Aert. "Dat doet praktisch maar ook emotioneel heel veel met mensen. Het hele team heeft zoiets van 'wat gebeurt er allemaal en hoe kunnen we dit voorkomen?'", zegt Plugge.

Toch wil hij er drie weken voor de start van de Tour de France niet lang bij stilstaan: "Wat mij betreft zetten we nu een dikke streep onder alles wat we dit jaar hebben meegemaakt."

Plan D of Plan A?

Voormalig renner en NOS-analyticus Tom Dumoulin bekeek de Tour-puzzel al en sprak van 'Plan D', dat uit de la moet komen.

0:59 Visma-directeur Plugge over Tour-plannen: 'Team wordt wéér geraakt'

Plugge wil nog niet zo ver gaan. "Het is in ieder geval niet meer plan A. Maar we hopen wel zo dicht mogelijk bij plan A te blijven", zegt hij vanuit het Franse ski-oord Tignes, waar Vingegaard, Van Aert en Christophe Laporte zich voorbereiden op hun mogelijke Tour-deelname.

In 'plan A' zijn tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard en Van Aert (negen etappezeges en een groene trui) de belangrijkste pionnen. Beiden zijn op de weg terug.

Knopen doorhakken

"Zijn Jonas en Wout op en top? Op basis van het antwoord op die vraag kunnen we knopen door gaan hakken", legt Plugge uit. "We gaan uit van het scenario dat Jonas 100 procent is bij de start van de Tour. Dat is nodig om mee te doen om de overwinning."

"We kunnen op dit moment nog niet zeggen dat het gaat lukken, maar ook niet dat het niet gaat lukken. Als het niet lukt, moeten we andere keuzes gaan maken. Daar is verder nog niets over te zeggen."

Hoe dan ook, Plugge en Visma willen presteren op het hoogste podium in de wielersport. "Met onze staat van dienst willen we hoge ogen gooien in de Tour, niet anoniem rondrijden."

Vijf opvolgers voor Zeeman Visma-Lease a Bike heeft vanaf 1 oktober, de dag waarop Merijn Zeeman naar voetbalclub AZ vertrekt, een sportief management bestaande uit vijf leden, onder leiding van Richard Plugge. "Ik ben heel trots dat we zoveel goede mensen in ons team hebben", aldus Plugge. "We denken het nog beter te kunnen gaan doen, omdat we de takenlast meer verdelen." Het management zal bestaan uit voormalig zwemcoach Jacco Verhaeren en Grischa Niermann, Mathieu Heijboer, Patrick Broe en Robbert de Groot, die al werkzaam waren bij de ploeg.