Onzekerheid over Vingegaard voor Tour: 'Niemand in ons team kan Jonas vervangen'

1:53 Ploegleider Maassen over Vingegaard: 'Van die val naar een Tourzege is een megaklus'

Is Jonas Vingegaard op tijd fit voor de Tour de France? Met die vraag zijn veel mensen bij wielerploeg Visma-Lease a Bike dagelijks bezig.

De tweevoudig Tour-winnaar kwam in april hard ten val in de Ronde van het Baskenland en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, enkele gebroken ribben en een longkneuzing op. Hij mocht pas na twaalf dagen het ziekenhuis verlaten.

Zondag begint zijn ploeg aan Critérium du Dauphiné, de traditionele voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk, die over een kleine maand van start gaat. Zonder Vingegaard dus, die in het Franse Tignes zijn trainingen afwerkt. En zonder Wout van Aert, die ook nog op de weg terug is.

De Nederlandse ploeg, die vorig seizoen zo domineerde, is onthoofd. En het is nog maar de vraag of dat voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar goedkomt.

'Een megaklus'

"Ja, hij komt natuurlijk van heel ver", zegt ploegleider Frans Maassen een dag voor de start van de Dauphiné over Vingegaard. "Hij maakt stappen, dat is zeker. Maar het is een megaklus om van die valpartij naar een Tourzege toe te werken."

"We zien wel dat hij progressie maakt, maar is het genoeg om straks met de allerbesten te wedijveren?", vraagt Maassen zich hardop af. "Het is ook nog maar een maand, hè."

Ook voor de renners is alles dit seizoen anders. "We hadden met Jonas als Tourwinnaar altijd een duidelijke focus en een concreet plan voor de Tour", aldus Sepp Kuss. "Dat is nu anders."

Kuss als podiumkandidaat?

Kuss reed de Tour de France de laatste jaren in dienst van zijn Deense kopman. Hoewel hij hoopt dat zijn ploeggenoot op tijd fit zal zijn, denkt hij ook al aan een scenario waarin de ploeg zonder Vingegaard aan de start zal staan.

Zou Kuss de rol van klassementsfavoriet dan op zich kunnen nemen? De Amerikaan won vorig jaar immers de Vuelta. "Het is onmogelijk om hem te vervangen. We hebben niemand in ons team die dat kan, want hij is geweldig. Ik zal moeten zien wat voor mogelijkheden er zijn", aldus Kuss.

2:19 Kuss ziet zichzelf niet als vervanger van Vingegaard: 'Dat is onmogelijk'

De Amerikaanse klimmer heeft vertrouwen geput uit zijn Vuelta-zege, maar benadrukt dat de Ronde van Spanje wel iets anders is dan de Tour. Hij denkt eerder aan een plek in de top drie.

"Ik kan met dat doel van start gaan, maar er zijn nog veel andere sterke renners. Er zijn ook andere doelen: ritten winnen, voor een trui gaan. Maar starten met een grote, realistische ambitie is goed."

Critérium du Dauphiné live bij de NOS De Franse achtdaagse rittenkoers is vanaf zondag 2 juni elke dag live te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. In het weekend zijn de etappes ook te volgen op NPO1.

Ondanks alle onzekerheid komen er ook positieve geluiden uit Frankrijk, waar de Dauphiné zondag van start gaat met een heuvelachtige etappe: Steven Kruijswijk voelt zich goed en is klaar voor zijn achtste Tour-deelname. De trainingen die hij de afgelopen weken in de Sierra Nevada met zijn ploeggenoten afwerkte, hebben de 36-jarige klimmer veel vertrouwen gegeven.

"Mijn niveau is vergelijkbaar met het niveau dat ik in mijn beste jaren had", aldus Kruijswijk. De onzekerheid over Vingegaard noemt de ervaren renner "lastig", maar hij is ook realistisch. "Ondanks dat zullen we toch het beste uit onszelf moeten halen, met of zonder Jonas."

2:48 Kruiswijk voelt zich net zo goed als in zijn beste jaren: 'Dauphiné is mooie graadmeter'

Kruijswijk hoopt zichzelf in de laatste drie bergetappes van de Dauphiné te kunnen laten zien. De Visma-ploeg heeft met Matteo Jorgenson (dit seizoen al winnaar van Parijs-Nice) en Kuss bovendien twee kanshebbers voor de eindzege.

Voor de zomer heeft Kruijswijk nog een grote droom: de Tour winnen met zijn ploeg. De laatste twee jaar was hij er niet bij toen Vingegaard in zijn gele trui de Champs-Élysées op reed. In 2022 viel hij uit na een val en in 2023 haalde hij de start niet na een val in de Dauphiné.

Daarom heeft Kruijswijk nog een ander doel komende week: heel blijven, net als zijn ploeggenoten.

Vingegaard niet in olympische selectie Jonas Vingegaard maakt geen deel uit van de olympische selectie van Denemarken, zo werd zaterdag bekendgemaakt. De Denen treden met Mikkel Norsgaard Bjerg, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose en Michael Mørkøv aan op de Olympische Spelen van Parijs.