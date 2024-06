Dumoulin puzzelt op Tour-selectie Visma na wéér tegenslag: 'Plan D uit de la'

'Kruijswijk was er klaar voor'

Han Kock, wielerverslaggever van de NOS, maakte zaterdag vlak voor het Critérium du Dauphiné een reportage bij wielerploeg Visma en sprak met Steven Kruijswijk.

"Hij was net weer helemaal fit. Hij was er klaar voor. En het wrange is, ik zei het nog op het eind: nou wel heel blijven hè, in die Dauphiné." Kruijswijk miste al twee keer eerder de Tour de France door valpartijen in de Franse rittenkoers.

Kock: "Die reportage ging zaterdag ook over de puzzel voor de Tour de France. Nu gaat het zoeken naar de stukjes weer verder. Kruijswijk vervangen is een ondankbare taak. Hij is zowat de aanvoerder van de ploeg, de veteraan met een bak ervaring. In de koers, maar ook erbuiten."

"Het is nu afwachten wat er in Tignes gebeurt. Hoe goed Vingegaard herstelt. Over twee weken zullen we het wel weten, denk ik. Dan hakken ze de knoop door of ze hem meenemen. Of hij goed genoeg is om de strijd aan te gaan met Pogacar. Want op die manier wegen ze hem: de vraag is niet of hij de Tour kan rijden, nee, of hij de Tour kan wínnen."