Roglic rijdt Evenepoel uit geel in eerste bergrit Dauphiné, kopgroep verkeerd gestuurd

Primoz Roglic heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De kopman van Bora-hansgrohe versloeg Giulio Ciccone in een sprint-à-deux. De Sloveen nam ook de gele trui over van Remco Evenepoel, die enigszins door het ijs zakte.

Voor Roglic is het een belangrijke zege in aanloop naar de Tour de France. Hij kende tot dusver nog geen gelukkig jaar, met een teleurstellende tiende plaats in Parijs-Nice en een nare valpartij in de Ronde van Baskenland.

Ook in de Dauphiné ging hij al tegen de grond, eerst in de derde etappe en ook in de grote valpartij van donderdag.

Kopgroep rijdt verkeerd

Daags na die grote valpartij, waar Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle zware blessures opliepen, stond een zware bergetappe op het programma. De finish was bovenop Le Collet d'Allevard, de eerste klim van buitencategorie deze Dauphiné.

Een kopgroep van vijf renners begon met een voorsprong van ruim twee minuten aan de slotklim. Dat gat had een stuk groter kunnen zijn, maar omdat de koplopers verkeerd werden gestuurd, kwam het peloton ineens een stuk dichterbij.

Onder anderen ritwinnaar Magnus Cort zat in die groep, net als het Franse toptalent Romain Grégoire. In het peloton maakten topfavorieten Evenepoel en Roglic zich daarna geen zorgen meer om de vluchters. Zij wilden vooral uit de problemen blijven.

Er reed dan ook een andere ploeg op kop van het peloton aan de voet van de klim: Ineos Grenadiers. Kopman Carlos Rodriguez won eerder dit jaar al de Ronde van Romandië en is ook in de Dauphiné op jacht naar een topnotering.

Hij begon de etappe op de tiende plaats in de rangschikking, maar schoof virtueel al snel op. Juan Ayuso (nummer acht) kon na de valpartij van woensdag niet meer verder en Tao Geoghegan Hart (nummer negen) loste al aan de voet van de slotklim.

Ook Sepp Kuss, de beoogde (schaduw)kopman van Visma-Lease a Bike in de Tour de France, kon al vroeg op de klim niet meer mee. Na een slechte tijdrit speelde hij echter al geen rol meer in het algemene klassement.

Actieve Roglic lost Evenepoel

De eerste aanval uit het peloton kwam uit het kamp van Ineos. Laurens De Plus versnelde op ruim vier kilometer van de streep en kreeg Aleksandr Vlasov - de meesterknecht van Roglic - met zich mee. Het duo pakte twintig seconden op het peloton.

Giulio Ciccone was de volgende renner die demarreerde en Roglic reageerde vinnig. De twee kwamen snel bij de koplopers, waarna Vlasov hard op kop ging sleuren voor zijn kopman.

Evenepoel had namelijk de slag gemist. De klassementsleider had het zwaar bergop en zette alles op alles om de schade te beperken.

In de laatste kilometer had het Bora-duo, met enkel nog Lidl-Trek-kopman Ciccone als ballast, al een halve minuut gewonnen op Evenepoel. Roglic was op weg naar de gele trui, maar wilde ook de ritzege pakken.

Roglic begon de laatste driehonderd meter aan de leiding, met Ciccone in zijn wiel. Toen de Sloveen echt aanzette, kwam de Italiaan er niet meer overheen. Na zijn ritwinst mocht Roglic ook meteen de gele trui aantrekken.

Evenepoel reed nog weg bij zijn metgezellen in de laatste kilometer, maar kwam niet dichter bij Roglic en verloor een kleine driekwart minuut. De Belg heeft nu een achterstand van 0.19 op zijn Sloveense rivaal.

Matteo Jorgenson, kopman van Visma-Lease a Bike, die op zeventien seconden van de ritwinnaar eindigde, is de nummer drie op 0.58. Derek Gee (Israel-Premier Tech) was opnieuw verrassend sterk en is vierde in het klassement.