ANP Op Paleis Huis ten Bosch poseerde de koninklijke familie voor de halfjaarlijkse fotosessie

NOS Nieuws • vandaag, 13:33 • Aangepast vandaag, 13:41 Koninklijk gezin op de foto voor zomersessie: 'Blijft doodeng en spannend'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseerden vandaag samen met hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane voor het halfjaarlijkse fotomoment van het Koninklijk Huis. Ook het hondje van de familie, de koninklijke toypoedel Mambo, mocht weer mee en stal zo nu en dan de show.

Na afloop van de fotosessie stond de koninklijke familie de aanwezige pers te woord. Daarbij ging het ook kort over de onenigheid tussen het ministerie van Financiën en de stichting van prinses Laurentien over de afhandeling van de toeslagenaffaire.

"Het is een schandvlek op onze maatschappij en daar willen we zo snel mogelijk vanaf", zei koning Willem-Alexander over de toeslagenaffaire. "Iedereen die zich inzet om de slachtoffers te helpen, draag ik een warm hart toe." Over de kwestie zelf wilde hij inhoudelijk niks kwijt. "Die emoties laat ik bij hun, het is aan de minister hoe er invulling wordt gegeven aan schadeherstel."

In de nasleep van de toeslagenaffaire verliep de hulp voor een deel van de slachtoffers lange tijd veel te traag. Stichting Gelijkwaardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien, wil daar verandering in brengen en hanteert een andere methode. Demissionair staatssecretaris De Vries gaf toestemming voor een proefproject met de alternatieve methode van de stichting.

Maar sinds kort liggen de stichting en het ministerie overhoop over de toekomst van de schadeafhandeling. Volgens het ministerie van Financiën kost de 'methode Laurentien' zo'n 6,6 miljard euro extra, deze zou namelijk gemiddeld een ton meer uitkeren dan de door de overheid zelf opgezette route.

In een video verdedigde prinses Laurentien de methode van haar stichting: "Alles wat we doen, doen we vanuit uitlegbaarheid. Misschien zijn we wel niet langer gewend om een proces in te richten vanuit de mens om wie het gaat, vanuit vertrouwen en daar ook niet vanaf te wijken".

Koning Willem-Alexander en kroonprinses Amalia

ANP Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken trots toe hoe hun dochters poseren voor de pers

ANP Prinses Amalia en toypoedel Mambo

ANP Mambo hield de gemoederen flink bezig tijdens de sessie

ANP "Eentje alleen met de dames", zei koning Willem-Alexander. Zelfs hondje Mambo mocht er niet op

Twee keer peer jaar vindt er een fotosessie plaats van het Koninklijk Huis. Dat gebeurt op een door de familie zelfgekozen moment. Vorig jaar vond het halfjaarlijkse fotomoment plaats op het strand bij Den Haag.

Eerder vonden de fotomomenten plaats op twee vaste momenten; aan het einde van de zomer en tijdens de wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech. In 2022 werd met die traditie gebroken. De familie wil alleen nog poseren voor persfotografen als alle gezinsleden erbij kunnen zijn.

Hoewel de prinsessen al hun hele leven in de spotlight staan en met deze fotomomenten te maken hebben, blijft het spannend voor ze, zeiden ze. "Als klein kind kan het heel intimiderend en eng zijn. Maar naarmate je ouder wordt, begrijp je meer wat er aan de hand is", zei de kroonprinses.

Ook haar 18-jarige zus, prinses Alexia, vindt de muur van persfotografen nog steeds intimiderend. "We zijn niks anders gewend, maar het blijft doodeng en heel spannend. We moesten er wel aan wennen. Je wil het perfect doen, maar niemand is perfect en niemand doet alles perfect. Het is denk ik belangrijk dat wij dat onthouden."