Koninklijke fotosessies niet langer op vaste momenten in zomer en winter

Verslaggever Koninklijk Huis Albert Bos:

"De Oranjes schaven hiermee aan hun strak geregisseerde mediamomenten. Vanuit hun oogpunt is dat te begrijpen, omdat de plaatjes op vaste momenten voorspelbaar worden. En zonder hun dochters ook minder interessant.

Tegelijkertijd roept dit ook weer discussie over de Mediacode op. De fotosessies waren een beloning voor media die zich daaraan hielden. De code uit 2003 is eenzijdig opgelegd door de Oranjes om hun privacy te waarborgen. Er is over die code, ook in het Paleis, al langer discussie of die nog wel van deze tijd is. Omdat privacy ook via internationale wetgeving geregeld is. Het is dus de vraag of er ook geen streep door de Mediacode kan, nu er met de fotosessies wordt geschoven."