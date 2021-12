Koning in kersttoespraak: aanpakken klimaatverandering en pandemie kan ons verhaal zijn

De koning wees op de bereidheid van jong en oud om te werken aan oplossingen voor problemen als de coronapandemie en de opwarming van het klimaat. "Daar samen iets aan doen (....) ook dat kan een deel van ons verhaal zijn. Ook al liggen de standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven. De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken."

Opspraak feestje Amalia

Eerder deze maand kwam kroonprinses Amalia in opspraak. Bij het feest ter ere van haar 18e verjaardag waren te veel gasten aanwezig. Volgens De Telegraaf waren er zo'n honderd gasten, volgens demissionair premier Rutte waren er 21 genodigden. Het dringende kabinetsadvies is maximaal vier gasten per dag. Willem-Alexander zei tegen Rutte dat het "bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren".

Afgelopen voorjaar ging het ook mis, toen de koning tijdens het EK voetbal in Den Haag handen schudde en geen anderhalve meter afstand hield. In september werd uit een enquête duidelijk dat het vertrouwen in de koning die maand tot 44 procent was gedaald.

'Moe van meningenmachine'

In coronajaar 2020 stond de koninklijke kersttoespraak voor een groter deel in het teken van de pandemie. "Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine", zei de koning destijds over de toon van het maatschappelijke debat.

Vorig jaar sprak Willem-Alexander ook het vooruitzicht uit dat we elkaar in 2021 "weer kunnen ontmoeten en omhelzen". Maar door de huidige lockdown is die wens grotendeels niet uitgekomen.