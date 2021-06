Van Ark over handen schudden koning: iedereen moet zich aan 1,5 meter houden

Het bezoek van de koning en burgemeester is minutieus voorbereid, zegt de woordvoerder. "Om de drukte in te schatten is de Marktweg afgelopen zondag al bezocht, een uur voor de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Toen was het echt rustiger."

Volgens de woordvoerder is voor het bezoek afgesproken de coronamaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen, "zoals bij elk bezoek". Of hierbij specifiek over het schudden van handen is gesproken, kan hij niet zeggen.