Prinses Beatrix viert 84ste verjaardag

Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud-vorstin werd op 31 januari 1938 in Baarn geboren en is dus 84 jaar oud.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft niets bekendgemaakt over hoe de voormalige koningin haar verjaardag viert. Vorig jaar golden er bij haar 83ste verjaardag nog strikte coronabeperkingen over hoeveel mensen ze mocht ontvangen, dat was er toen één per dag. Momenteel luidt het advies per dag maximaal vier mensen thuis te ontvangen.

Beatrix herstelde eind vorig jaar van een coronabesmetting; kort na een bezoek aan Curaçao testte ze positief, hoewel ze gevaccineerd en geboosterd was. Door haar ziekte kon ze alleen virtueel aanwezig zijn bij de 18de verjaardag van haar kleindochter Amalia.

Herdenkingsconcert

De agenda van de prinses is door corona grotendeels leeg. Dat is vooral omdat veel evenementen zijn afgelast en om oploop door een bezoek te voorkomen. Haar laatste publieke optreden dateert van twee weken geleden, toen ze in een uitgeklede ceremonie het Jaar van de Molenaar van het Gilde van de Vrijwillige Molenaar opende.

Aanstaande zondag heeft de prinses ook een afspraak staan: dan woont ze in het Concertgebouw in Amsterdam een herdenkingsconcert voor Bernard Haitink bij. Na afloop spreekt ze met musici en nabestaanden van de overleden dirigent. Het concert wordt een week later uitgezonden op NPO 2.