Prinses Beatrix positief getest op het coronavirus

Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze heeft zich vanwege milde verkoudheidsklachten laten testen en de uitslag bleek positief.

De 83-jarige prinses zit thuis in isolatie en houdt zich volgens de RVD aan de leefregels voor mensen die positief getest zijn. "Personen die in nauw contact zijn geweest met prinses Beatrix zijn geïnformeerd", aldus de RVD.

Beatrix vertelde vorige week bij een werkbezoek op Curaçao dat ze haar boosterprik al heeft gehad. De prinses sprak daar onder meer met vertegenwoordigers uit de medische sector die direct betrokken zijn bij het bestrijden van de coronacrisis.

De prinses mist door de positieve testuitslag ook de verjaardag van prinses Amalia, die komende dinsdag achttien wordt. Een dag erna wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Koning Willem-Alexander, die officieel voorzitter is van het adviesorgaan van de regering, zal haar begeleiden. Ook koningin Máxima is daarbij aanwezig. Amalia houdt zelf ook een toespraak.

In juni is Beatrix geopereerd aan haar oor. Ze werd vanwege een chronische ontsteking in haar linkeroor behandeld in het LUMC in Leiden.