JB Media Ron van Uffelen in de rechtszaal

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 17:41 Vlaardingse loodgieter: 'Onschuldige burger beschermen, niet uit woning halen'

De Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen heeft in een kort geding geëist dat hij terug mag naar huis. Hij woont al maanden elders: de gemeente sloot het pand omdat het al langer dan een jaar doelwit was van explosies.

Volgens de loodgieter is het best mogelijk om weer thuis te wonen als de woning goed beveiligd wordt. Hij eist ook een schadevergoeding voor het noodgedwongen verblijf buiten zijn woning.

Volgens de gemeente Vlaardingen zijn er 25 aanslagen of pogingen daartoe geweest op panden van de loodgieter en zijn familie, schrijft Rijnmond. Op 17 mei sloot burgemeester Bert Wijbenga de woning een tweede keer voor drie maanden. Er was nog steeds dreiging en gevaar, luidde de verklaring daarvoor. "Ook voor omwonenden."

Omgekeerde wereld

Van Uffelen vindt dat de omgekeerde wereld, zei zijn advocaat. "Je moet criminaliteit aanpakken. Dit is een onschuldige burger die je moet beschermen, niet uit zijn woning halen." Het sluiten van het huis lost bovendien niks op, aldus de loodgieter. "Je maakt het gebied alleen maar groter nu ik niet meer thuis woon. Andere mensen hebben er dan ook last van."

Veertien van de 25 aanslagen werden gepleegd bij het huis van Van Uffelen aan de Gretha Hofstralaan. De overige explosies vonden plaats bij andere panden en voertuigen van zijn bedrijf. Ook bij een woning naast zijn garagebox was een ontploffing; dat pand bleek op naam te staan van zijn moeder.

Ontwrichting

Het sluiten van de woning heeft geen zin volgens Van Uffelen. Zijn advocaat zei dat er geen aanslagen werden gepleegd als het gezin thuis was. "Die gebeurden op momenten dat er niemand aanwezig was. Het huis is dus volkomen veilig voor het gezin en de omwonenden."

Rijnmond Bij het huis van de loodgieter zijn in april zandzakken geplaatst

Nu moet het gezin noodgedwongen elders wonen en dat is ontwrichtend, zei Van Uffelen. Zijn vrouw zei dat het moeilijk is om overal aan te kloppen met vier personen. Volgens de gemeente is een vervangende woning gereedgemaakt, maar moet er nog beveiliging worden opgetuigd.

De loodgieter ziet dat liever anders: hij pleit voor permanent toezicht bij zijn eigen huis. Daarnaast wil hij van de gemeente schadevergoedingen voor het noodgedwongen verblijf buiten zijn woning en het wegvallen van werkopdrachten.

De gemeente zegt dat de politie en niet de burgemeester beslist over permanente beveiliging. Daarnaast zegt Vlaardingen tot nu toe 175.000 te hebben uitgegeven aan beveiliging en andere maatregelen bij panden van Van Uffelen. De advocaat van de gemeente benadrukte dat de burgemeester bij dit soort ernstige geweldsincidenten in zijn recht staat om maatregelen zoals de sluiting van een huis te nemen.

De rechter beslist over uiterlijk twee weken of Van Uffelen en zijn gezin terug kunnen naar huis.,

'Geen crimineel'

De politie arresteerde al meerdere uitvoerders, maar de opdrachtgever van de aanslagen is nog niet gevonden. In een interview met Rijnmond zei de loodgieter niet te weten wie erachter zit. "Ik heb geen brief ontvangen en ik word ook niet afgeperst."

Volgens de advocaat van Van Uffelen handelt burgemeester Wijbenga niet correct. "De burgemeester wekt op zijn minst de suggestie dat cliënt in de criminaliteit zit. Zijn kinderen worden erop aangesproken op het schoolplein. Ik benadruk: cliënt is geen crimineel en is geen verdachte." De loodgieter eiste dat de burgemeester zich niet meer smadelijk over hem uitlaat.

Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de opdrachtgever.