Vlaardingse loodgieter wil naar huis en sleept gemeente voor de rechter

De Vlaardingse loodgieter wiens woning al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen, spant een kort geding aan tegen de gemeente. Eerder deze maand sloot die zijn huis voor drie maanden. Daar is loodgieter Ron van Uffelen het niet mee eens.

Al maanden mag Van Uffelen niet meer wonen in zijn huis en op 17 mei sloot de Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga de woning een tweede keer voor drie maanden. "Er is nog steeds sprake van dreiging en gevaar", zei Wijbenga. Hij meldde ook dat het geen makkelijk besluit was, omdat "deze zaak alleen maar verliezers kent".