NOS Voetbal • vandaag, 06:22 Bondscoach Koeman schudt Oranje-aanvallers wakker: 'Geen slaapmomentjes meer' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

De aandacht van Ronald Koeman wordt deze dagen in Zeist opgeslokt door zijn aanvallers. Op het EK wil de bondscoach namelijk geen 'slaapmomentjes' meer zien na balverlies van Oranje. "Want wil je ver komen, dan moet dat eruit", waarschuwt Koeman.

Je kunt er urenlang over praten (en dat lukt ook aardig), maar uiteindelijk draait het in het voetbal om doelpunten maken. Dit Nederlands elftal heeft achterin genoeg kwaliteit, maar voorin moet het verschil worden gemaakt.

Een aanvallende wereldster ontbreekt bij het Nederlands elftal. Desondanks heeft Koeman genoeg smaken in zijn selectie. En die zal hij de komende oefenwedstrijden, tegen Canada (vanavond 20.45 uur) en IJsland (maandag 20.45 uur) uitproberen. "Ik ga zoveel mogelijk spelers een kans geven."

Memphis Depay moet de aanvalsleider van Oranje worden, zoals hij al zo vaak is geweest. Koeman is al jaren van hem gecharmeerd, haalde hem in het verleden naar FC Barcelona en weet dat hij duels uit het niets kan beslissen.

"Memphis oogt nog fitter dan bij de oefenduels in maart, maar moet wel een keer negentig minuten gaan spelen", aldus Koeman. "Het zou mooi zijn als dat in één van de twee oefenduels kan."

Brobbey en Weghorst

Depay kan ook vanaf links spelen, zoals hij in zijn beginjaren deed, vertelde Koeman al vaker. Daarmee zou er in de punt van de aanval ruimte komen voor een andere spits, bijvoorbeeld Wout Weghorst.

Want hoewel Weghorst met zeven competitiegoals voor Hoffenheim geen waanzinnig seizoen kent, is hij sinds de terugkeer van Koeman bij Oranje wel de spits met de meeste speelminuten. In alle twaalf duels kwam hij in actie.

Ook Brian Brobbey is een optie voor de spitspositie. Koeman had de Ajacied graag bij de vorige interlandperiode al aan het werk gezien, maar Brobbey was toen niet fit. Nu maakt hij een sterke indruk op Koeman.

"Hij traint goed en we proberen hem nog fitter te krijgen. Net als Steven Bergwijn heeft hij een moeilijk seizoen gehad bij Ajax, met veel problemen en veranderingen. Maar ik zie dat ze zijn opgefleurd hier, in een andere omgeving. Ze laten zien waarom ik ze geselecteerd heb."

Memphis Depay verklapte tijdens het WK in Qatar al: "Ik speel het liefst samen met Bergwijn." En ook Koeman ziet het zitten in de aanvoerder van Ajax. "Ik denk dat ik hem zo ver kan krijgen dat hij belangrijk voor ons kan zijn. De kwaliteit is aanwezig."

Met Bergwijn, Cody Gakpo en Donyell Malen beschikt Koeman over explosieve vleugelaanvallers, die een goal kunnen maken en met hun snelheid ook een wapen kunnen zijn als invaller, tegenover een al vermoeide vleugelverdediger.

Wijnaldum in de basis?

Koeman kan ervoor kiezen om twee 'echte' buitenspelers te laten spelen, bijvoorbeeld Gakpo op links en Malen op rechts, maar doorgaans kiest Koeman voor een aanvallende middenvelder als een van de twee buitenspelers.

Daar heeft Simons de laatste duels voornamelijk gestaan. In de praktijk stond hij niet rechtsbuiten, maar dook hij vaak op achter de spitsen. Bij zijn club Leipzig was Simons bijna wekelijks beslissend. In Oranje staat hij na dertien duels nog op nul doelpunten en nul assists.

Ook Tijani Reijnders en Teun Koopmeiners kunnen vanuit die positie spelen, maar zij sluiten pas na het duel met Canada aan bij de groep. Daarom lijkt er een goede kans op een basisplaats voor de in Saudi-Arabië spelende Georginio Wijnaldum. "Ik denk nog steeds dat dat kan, ja", gaf Koeman toe.

Wat voor het trio voorin geldt: ze moeten de bondscoach overtuigen dat ze dus ook zonder bal belangrijk kunnen zijn voor het team. Koeman wil dat de aanvallers bij balverlies meedenken met de verdediging.

"Neem de tegengoal bij Duitsland uit. Als je ziet hoelang het duurt voordat met name de aanvallers terug zijn bij de hoekschop die we tegen krijgen. Dat was dramatisch en dat moet er echt uit", briest Koeman.

Een bloedhekel

Uit cijfers van Opta blijkt dat Gakpo en Simons betere statistieken kunnen overleggen qua balheroveringen en intercepties dan Bergwijn en Malen in het shirt van het Nederlands elftal.

Voor Champions League-finalist Malen is de boodschap helder: zijn man achteloos laten lopen zoals bij de Nations League Finals vorig jaar zomer tegen Italië, is een absolute no go.

"We wisten dat zij hun backs hoog hadden, dan ben je als buitenspeler verplicht om je verantwoordelijkheid te nemen. Hoe dat vandaag gebeurde... Daar heb ik een bloedhekel aan", zei Koeman toen. En dan hield hij zich nog in.