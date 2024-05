EPA NAVO-chef Stoltenberg (L) en de Tsjechische president Pavel

NOS Nieuws • vandaag, 06:21 Wekdienst 31/05: Buitenlandministers NAVO-landen bijeen • Bekendmaking nieuwe inflatiecijfers

Goedemorgen! In Praag zijn de buitenlandministers van alle NAVO-landen bijeengekomen om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De inflatiecijfers worden bekendgemaakt en ABBA krijgt een hoge koninklijke onderscheiding in Zweden

Eerst het weer: vandaag leeft de buiigheid snel op, vooral in het binnenland is daarbij kans op onweer. Het wordt met wat zon tussendoor 17 tot 20 graden. Vanaf zondag blijft het een aantal dagen droog weer.

NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Praag zijn de buitenlandministers van de NAVO-landen bijeengekomen. Demissionair minister Bruins Slot en haar 31 collega's bespreken onder meer de oorlog in Oekraïne en bereiden de NAVO-top in juli in Washington voor. Er komt waarschijnlijk nog geen uitsluitsel over de benoeming van premier Rutte tot NAVO-topman.

Twaalf Eritreeërs staan terecht voor de rellen rond zalencentrum Opera in Den Haag waar op 17 februari 2024 een Eritrees feest was. De verdachten worden beschuldigd van openlijk geweld en in sommige gevallen ook opruiing via TikTok.

Het CBS maakt het inflatiecijfer van de maand mei bekend. In april zwakte de inflatie af tot 2,7 procent. Ook het Europese statistiekbureau Eurostat komt met inflatiegegevens van de afgelopen maand.

Voetbalster Lieke Martens speelt haar laatste interland op eigen bodem, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Na de return, die in Finland is, zet ze een punt achter haar interlandcarrière. De wedstrijd is vanaf 20.45 uur te zien bij de NOS op NPO3 en op onze site/app vanaf 20.24 uur.

De leden van ABBA krijgen vandaag een van de hoogste koninklijke onderscheidingen van Zweden. De popgroep wordt op het koninklijk paleis in Stockholm geëerd.

Dit is er vannacht gebeurd:

Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Een twaalfkoppige jury oordeelde na bijna twee dagen beraad dat hij schuldig is aan het vervalsen van documenten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De oud-president stond in New York terecht vanwege het vervalsen van zakelijke gegevens die aantoonden dat Trump 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Het betalen van zwijggeld is niet strafbaar en het team van Trump betwistte in de rechtbank ook niet die betaling. Maar het geld werd in de boeken gezet als juridische kosten. Dat is wel in strijd met de wet.

De rechter bepaalt op 11 juli wat de straf voor Trump wordt. Dat is minder dan een week voor de Republikeinse Nationale Conventie. Daar wordt de kandidatuur van Trump voor de presidentsverkiezingen van dit eind jaar officieel vastgesteld.

Zo reageerde de Amerikaanse oud-president Trump nadat hij schuldig werd bevonden:

0:46 Eerste reactie Trump na horen oordeel jury: 'Dit is een schande'

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Op de Maasvlakte werd gisteren een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bom lag in een Rotterdamse woonwijk.

0:28 Oude vliegtuigbom tot ontploffing gebracht: 'Wat een knal!'

Fijne vrijdag!