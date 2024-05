NPO Plasterk bij BNNVARA-talkshow Sophie & Jeroen

NOS Nieuws • vandaag, 23:44 Plasterk over excuses aan Omtzigt in Telegraaf: 'Was geen ideale vorm'

De aanvankelijke kandidaat voor het premierschap Ronald Plasterk noemt de publieke excuses die hij aan NSC-leider Pieter Omtzigt aanbood via een ingezonden brief in De Telegraaf "geen ideale vorm".

Plasterk sprak bij talkshow Sophie & Jeroen en in het FD voor het eerst uitgebreid in het openbaar sinds hij op 20 mei liet weten af te zien van het premierschap na vraagtekens over de verkoop van zijn bedrijf. PVV-leider Wilders had hem achter de schermen gepolst voor het leiden van de coalitie

Plasterk had in februari als informateur zijn dienstauto aan Omtzigt uitgeleend. Daarmee reed Omtzigt vervolgens naar een hotel waar hij met journalisten sprak over zijn beslissing om een eind te maken aan de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet.

Omtzigt noemde als reden dat Plasterk hem pas op het laatste moment informeerde over nieuwe financiële tegenvallers. In de Tweede Kamer vertelde Plasterk vervolgens het verhaal over de dienstauto, tot ongenoegen van Omtzigt.

Plasterk zegt spijt te hebben van zijn actie, maar probeerde bij Sophie & Jeroen wel te schetsen waarom hij dat zei. "Er was kritiek op mijn medewerkers gekomen dat die bepaalde informatie te traag zouden aanleveren. En als je aan mijn mensen komt, dan word ik altijd een beetje link."

Publiekelijk

Plasterk bood kort daarna zijn excuses aan Omtzigt aan, maar die wilde dat Plasterk dat ook publiek zou doen. Om de lucht tussen hem en de NSC-leider te klaren schreef Plasterk toen hij achter de schermen was gepolst als premierskandidaat een ingezonden briefje. "Ik heb wel gedacht: ik kan mij laten interviewen, maar dan krijg je ook andere vragen en we hadden radiostilte afgesproken."

Hij bevestigt ook in het FD dat hij het briefje niet ideaal vond. "Ik vond het geen ideale vorm, en Pieter ook niet. Hij heeft de tekst wel van tevoren gezien."

Negatieve berichtgeving

Plasterk liet 20 mei weten zich terug te trekken als kandidaat voor het premierschap na negatieve berichtgeving rond de verkoop van zijn bedrijf. Plasterk blijft ontkennen dat hij daarin iets fout heeft gedaan of dat hij geld wilde verdienen over de rug van kankerpatiënten en wetenschappers.

"Mijn basishouding was: ik weet dat er niks mis is, dus ik laat mij dadelijk gewoon door de formateur op integriteit screenen en die mag alles onder een microscoop leggen en die mag alles weten. Ik heb niets te verbergen." Tegelijkertijd zag hij ook dat het steeds meer over hem ging in de media. "In het pinksterweekend dacht ik: ik zit het land in de weg, want dan gaat het komende vier weken alleen maar over mij".

Plasterk zegt dat hij ook als onderzoek naar hem niets oplevert geen rol te willen in het nieuwe kabinet. "Minister ben ik al twee keer geweest." Ook wil hij geen rechtszaak starten tegen NRC voor berichtgeving over zijn bedrijf, die hij onjuist noemt. "Ik laat het er gewoon bij zitten."