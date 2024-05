Twee gewonden bij schietincident Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost zijn twee mensen gewond geraakt, meldt de politie. Dat gebeurde iets na 23.00 uur tussen Station Bijlmer Arena en een bioscoop.

De twee slachtoffers zijn op straat behandeld en later naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen en hun identiteit is vooralsnog niets bekendgemaakt.