Timber, Maatsen en Olij niet opgenomen in Oranjeselectie voor EK

Quinten Timber, Ian Maatsen en keeper Nick Olij zullen deze zomer niet actief zijn op het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman heeft het drietal niet opgenomen in de definitieve selectie voor het EK.

Zoals eerder aangegeven heeft Koeman wel een plekje in zijn selectie vrijgehouden voor Frenkie de Jong en Memphis Depay, die beiden herstellende zijn van een blessure.

Het EK voetbal begint op 14 juni met de openingswedstrijd tussen gastland Duitsland tegen Schotland. Voor Nederland staat twee dagen later in Hamburg het eerste groepsduel met Polen op het programma.

21 juni speelt Oranje in Leipzig tegen Frankrijk en op 25 juni is Oostenrijk in Berlijn de tegenstander.