Tsitsipas knokt zich langs Altmaier naar derde ronde op Roland Garros

De eerste twee sets van Tsitsipas, drie jaar geleden verliezend finalist in Parijs, waren indrukwekkend. De nummer negen van de wereldranglijst verkeert in goede vorm. Hij won het toernooi van Monte Carlo, haalde de eindstrijd in Barcelona en was kwartfinalist in Rome. Tsitsipas raasde tegen Altmaier in dertig minuten naar een 1-0 voorsprong in sets en stond daarna al vlot twee breaks voor in de tweede set.