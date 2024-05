FIVB Laura Dijkema

NOS Sport • vandaag, 06:57 Dijkema ziet bij volleybalsters 'alle ingrediënten voor mooie olympische soep' Anne van Eijk redacteur volleybal NOS Sport Anne van Eijk redacteur volleybal NOS Sport

Laura Dijkema speelt lang niet elke wedstrijd meer bij Oranje, maar als aanvoerder en meest ervaren speelster vervult ze wel degelijk een belangrijke rol bij de Nederlandse volleybalploeg. Ook bij de Nations League, die dit jaar vooral in het teken staat van de laatste nog te verdelen olympische tickets.

Dat de 34-jarige Dijkema nog als een van de weinigen van haar generatie Nederland zou vertegenwoordigen op het volleybalveld, had ze zelf nooit gedacht.

"Maar met alles wat ik heb meegemaakt in het leven, geniet ik ook gewoon van dit soort dingen. Het klinkt misschien stom, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft: deze tijd gaat nooit terugkomen."

"Wanneer kun je nou voor een olympisch ticket vechten? Ik ben er heel blij mee dat ik dit mag meemaken. Ik ben me daar heel bewust van, dus ik geniet er ook extra van."

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes landen hebben zich geplaatst via OKT's. Bij de vrouwen zijn dat: Dominicaanse Republiek, Servië, Turkije, Brazilië, de VS en Polen.

De overige vijf tickets worden op basis van de wereldranglijst verdeeld. Die wordt opgemaakt in juni, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets.

Nederland staat nu elfde op de wereldranglijst. Het gat met nummer tien Canada is 3.94 punten.

Dat Dijkema "de mooie dingen" die ze met de volleybalploeg meemaakt nu nog meer waardeert, heeft onder andere te maken met voormalig collega-international en vriendin Myrthe Schoot, die afgelopen jaar te horen kreeg dat ze kanker had.

"Dat heeft zeker impact gehad", vertelt Dijkema daarover. "Dat was mentaal wel even pittig, want toen ik dat hoorde, zat ik in Italië bij mijn club. Je wil er gewoon voor een van je beste vriendinnen zijn."

"En je staat aan de zijlijn natuurlijk, je kan weinig voor iemand betekenen. Maar het heeft me ook heel veel gebracht dat zij zo strijdbaar is. Dat gaf mij ook energie. Als ik op een training even niet lekker ga, denk ik: het kan altijd nog erger. Myrthe ligt een andere strijd te vechten. Niet aanstellen, gewoon doorgaan. Relativeren."

Dijkema vaste waarde

Schoot was een van de vele speelsters van Dijkema's generatie, van wie er de laatste jaren veel stopten. Onder anderen Lonneke Sloëtjes en Robin de Kruijf gaven er de brui aan, mede vanwege de overvolle volleybalkalender.

CEV 2023: Dijkema legt teamgenoten vast bij het succesvol verlopen EK

Dijkema was, afgezien van één Nations League-toernooi, de afgelopen veertien jaar een vaste waarde in de selectie. Wel is haar rol logischerwijs wat veranderd.

Voorafgaand aan de wedstrijd om de derde plaats op het EK van vorige zomer hield ze een speech in de kleedkamer om haar teamgenoten te motiveren. Daarna pakte de ploeg een bronzen plak. En ook in de strijd om een olympisch ticket probeert Dijkema het team op te zwepen.

"Ik gun dit team om een keer een Spelen mee te maken", vertelt de spelverdeelster. "Het wordt vaak als het ultieme gezien om te bereiken. En ik heb ook echt gemerkt dat je veel meer mensen kan bereiken en inspireren als je op de Spelen staat. Dan wordt het veel tastbaarder voor mensen."

Oranje in de Nations League Na de vier wedstrijden die Nederland al speelde in het Turkse Antalya volgt er nu een serie in het Chinese Macau. Oranje treft daar vanmiddag om 13.30 uur het gastland, donderdag vice-wereldkampioen Brazilië (13.30 uur), vrijdag de Dominicaanse Republiek (10.00 uur) en zondag Frankrijk (6.30 uur). Vanaf 12 juni komen de laatste vier wedstrijden aan bod. In het Japanse Fukuoka treft Nederland dan achtereenvolgens Europees en wereldkampioen Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea.

Zelf maakte ze al een Olympische Spelen mee: in 2016, toen Nederland als vierde eindigde. "Toen was het twintig jaar geleden dat we ons hadden gekwalificeerd voor de Spelen. Dus dat we dat toen bereikten... Het leek alsof we iets hadden gedaan wat onmogelijk was."

"Nu heb ik die ervaring al en probeer ik die meiden er bewust van te maken dat je zo'n kans misschien maar één keer in je leven krijgt", gaat Dijkema verder. "Misschien komt die kans nooit weer, want het is in de volleybalsport heel lastig om je te kwalificeren."

Hoewel het ook deze keer een hele klus is om een olympisch ticket te bemachtigen, heeft Dijkema er wel vertrouwen in dat het ook met de huidige selectie mogelijk is de Spelen te halen.

FIVB Laura Dijkema viert een punt

"Met de huidige groep zijn we nu toch ook al heel lang bij elkaar." Volgens Dijkema hebben zowel de goede als de slechte resultaten van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat het team hecht is geworden.

"Zo'n hoogtepunt samen meemaken schept een band", verwijst ze naar de bronzen EK-medaille van vorig jaar. "Maar ook het WK van 2022, toen we absoluut niet gepresteerd hebben in eigen land, heeft een band geschept. Dan ga je samen door een dieptepunt, een teleurstelling heen."

"Wat dat betreft hebben we nu wel alle ingrediënten bij elkaar om tot een mooie olympische soep te komen."