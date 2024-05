FIVB Elles Dambrink (midden) na het scoren van een punt tegen Duitsland

NOS Sport • vandaag, 15:12 Volleybalsters boeken belangrijke zege op Duitsland in strijd om olympisch ticket

De Nederlandse volleybalsters hebben een belangrijke overwinning geboekt in de Nations League. Na twee nederlagen op rij was de ploeg van bondscoach Felix Koslowski zondag met 3-1 te sterk voor Duitsland.

De zege was heel erg welkom voor Nederland. Oranje was namelijk na de zure 3-0 nederlaag tegen Polen de belangrijke tiende plek op de wereldranglijst kwijtgeraakt aan Canada. De mondiale nummer tien na de groepsfase van de Nations League krijgt een olympisch ticket.

Om het gat met de Canadezen niet te groot te laten worden, moesten de Duitsers worden verslagen. En het liefst ook nog zonder setverlies. Winnen lukte wel, maar Oranje moest één set aan de Duitsers laten.

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes landen hebben zich geplaatst via OKT's. Bij de vrouwen zijn dat: Dominicaanse Republiek, Servië, Turkije, Brazilië, de VS en Polen.

De overige vijf tickets worden op basis van de wereldranglijst verdeeld. Die wordt opgemaakt in juni, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets.

Nederland staat nu elfde op de wereldranglijst. Het gat met nummer tien Canada is 3.94 punten.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen stuurde Koslowski een ander basisteam het veld in. Onder anderen Celeste Plak raakte haar basisplaats kwijt. In haar plaats begon Elles Dambrink, die de wedstrijd eindigde als topscorer van het team.

De eerste vier punten van de wedstrijd waren voor Nederland, maar die voorsprong verdween snel weer. Eenzelfde scenario als tegen de Polen dreigde, maar in de beslissende fase was er opnieuw een gat van vier punten in het voordeel van Nederland. Dit keer hield de ploeg de voorsprong wel vast tot het einde: 25-21.

Duitsland trekt stand in sets gelijk

De in de eerste set goed ingevallen Nova Marring mocht in plaats van Anne Buijs beginnen aan de tweede set. En de linkshandige speelster, die vorige zomer de grote verrassing was in de selectie van Koslowski, maakte het de Duitsers behoorlijk lastig met haar listige services en harde smashes.

Maar het was niet genoeg voor Nederland om de tweede set te winnen. Duitsland maakte minder fouten dan in de eerste set, terwijl Nederland vooral in de slotfase wel de nodige eigen fouten maakte. Met 25-21 trokken de Duitsers aan het langste eind.

FIVB Bondscoach Koslowski

Koslowski greep in en haalde spelverdeelster Sarah van Aalen naar de kant voor Britt Bongaerts. Die wissel had het gewenste effect, want Nederland herpakte zich en sleepte de derde set binnen: 25-23.

In de vierde set drukte Nederland door en kwam de zege niet meer in gevaar. Met name dankzij de harde klappen van Dambrink en Marring won Oranje de laatste set met 25-20.

De Nations League gaat voor Nederland na ruim een week rust verder op 29 mei. Dan is China de tegenstander.