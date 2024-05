FIVB Nederland met een blok

NOS Sport • vandaag, 14:40 Volleybalsters komen ook tegen Polen tekort en lijden nederlaag in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben bij de Nations League in het Turkse Antalya een tweede nederlaag geleden. Na Turkije bleek ook Polen een maatje te groot. Oranje, dat het toernooi opende met een overwinning op Bulgarije, kwam vooral aanvallend tekort en ging met 0-3 onderuit tegen de mondiale nummer vijf: 20-25, 24-26, 18-25.

Oranje, dat zelf tiende staat op de wereldranglijst, had zich veel voorgesteld van het duel met de Poolse vrouwen, die dankzij de eindzege op het kwalificatietoernooi in eigen land al zeker zijn van een olympisch optreden in Parijs. De ploeg van coach Felix Koslowski kende ook een prima start en liep, mede dankzij enkele prima bloks, uit naar 8-4.

Time-out

Na een time-out kreeg het beter serverende Polen echter meer vat op het duel. Het kwam niet alleen bij 11-11 langszij, maar trok ook het momentum naar zich toe en won de set met 25-20.

In de tweede set ging Nederland opnieuw voortvarend van start en zocht de bondscoach van Polen bij 2-7 andermaal zijn toevlucht tot een time-out. En weer met resultaat, want niet veel later stond er 8-8 op het scorebord, waarna Polen dreigde door te stomen naar setwinst.

Na enkele aanwijzingen van Koslowski wist Oranje het tij plots te keren en vanaf 15-20 met Marrit Jasper aan service zeven punten op rij te maken. Onder andere geholpen door een fortuinlijke netservice kwam Polen weer op een voorsprong, maar het eerste setpoint was na een rake klap van Anne Buijs toch voor Nederland. Genoeg voor de setwinst bleek dat niet.

Stramien herhaalt zich

In de derde set herhaalde het stramien zich: Nederland liep uit naar 7-4, maar stond vier punten later toch weer op achterstand. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens lang in evenwicht. Totdat Polen er zowel blokkerend als aanvallend een schepje bovenop deed en van 16-16 wegliep naar 23-16 en 25-18.

Zondag komt Nederland, dat via de Nations League punten wil verzamelen voor de wereldranglijst en op die manier op de Olympische Spelen hoopt te komen, weer in actie. Dan is Duitsland de tegenstander in de Turkse stad.

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes landen hebben zich geplaatst via OKT's. Bij de vrouwen zijn dat: Dominicaanse Republiek, Servië, Turkije, Brazilië, Amerika en Polen.

De overige vijf tickets worden op basis van de wereldranglijst verdeeld. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets.

Nederland staat nu tiende op de wereldranglijst.