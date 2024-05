FIVB Marrit Jasper

NOS Sport • vandaag, 17:26 Volleybalsters starten met zege op Bulgarije aan belangrijke Nations League

De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan de Nations League, het toernooi dat dit seizoen vooral in het teken staat van de laatste nog te verdelen olympische tickets. In de eerste wedstrijd werd Bulgarije met 3-0 verslagen.

Een overwinning was belangrijk voor Nederland, omdat bij een nederlaag veel punten werden ingeleverd op de wereldranglijst. En Nederland moet de tiende plaats op de mondiale ranking proberen vast te houden als het zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.

Route naar Parijs 2024 Twaalf landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, gastland Frankrijk is direct geplaatst.

Zes landen hebben zich geplaatst via OKT's. Bij de vrouwen zijn dat: Dominicaanse Republiek, Servië, Turkije, Brazilië, Amerika en Polen.

De overige vijf tickets gaan op basis van de wereldranglijst. Die wordt opgemaakt in juni 2024, na de groepsfase van de Nations League. Eerst wordt er dan gekeken naar de hooggeplaatste landen van continenten die nog geen ticket hebben. Als alle continenten zijn vertegenwoordigd, ontvangen de hoogstgeplaatste landen de laatste tickets.

Nederland staat nu tiende op de wereldranglijst.

Bondscoach Felix Koslowski moest het tegen Bulgarije doen zonder Nika Daalderop, die ruim een week geleden nog de Champions League-finale speelde met haar Italiaanse club Vero Volley Milano en de eerste week van de Nations League rust krijgt.

Verder was Oranje wel op volle sterkte aanwezig in het Turkse Antalya. Sarah van Aalen, die vorige zomer haar plek in het Nederlands team veroverde, begon als spelverdeelster. Ook Anne Buijs begon aan de wedstrijd. Zij is na een volleybalvrije zomer terug in Oranje.

Set één makkelijk voor Oranje

De ploeg van Koslowski moest in de beginfase van de eerste set knokken voor de punten tegen Bulgarije, dat tien plaatsen lager staat op de wereldranglijst. De Bulgaren verdedigden veel Nederlandse aanvallen, maar met de krachtige aanvallen van onder anderen Celeste Plak en Buijs werd er toch een voorsprong opgebouwd.

FIVB Celeste Plak valt aan tegen Bulgarije

Mede dankzij fouten van Bulgarije en sterk verdedigend werk van Oranje zelf breidde Nederland de voorsprong steeds wat verder uit. Met 25-14 werd de eerste set uiteindelijk eenvoudig binnengesleept.

In set twee keek Nederland even tegen een achterstand aan, maar aan de hand van de ervaren Buijs werd die omgezet in een voorsprong. En spelverdeelster Van Aalen speelde bij vlagen de blokkering van de Bulgaren zoek, waardoor de aanvallers de punten konden binnenslaan. Met een ace van Marrit Jasper ging de set met 25-20 naar Oranje.

Ook in de derde set begon Bulgarije goed. Nederland moest zich terug knokken, maar dat ging wat moeizamer dan in de tweede set. Op 20-19 was er voor het eerst een voorsprong voor Oranje en vervolgens liep de ploeg van Koslowski weg bij de Bulgaren. Met 25-22 werd de set en daarmee ook de wedstrijd gewonnen.

Turkije volgende tegenstander

De volgende wedstrijd voor Nederland staat donderdag om 19.00 uur Nederlandse tijd op het programma. Dan is Turkije, de nummer één van de wereldranglijst, de tegenstander.