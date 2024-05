Reuters Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 22:20 Wisselvallige Griekspoor in vier sets langs McDonald in eerste ronde Roland Garros

Tallon Griekspoor heeft dinsdagavond de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 27-jarige Haarlemmer leverde één set in tegen MacKenzie McDonald, de mondiale nummer 74, en won met 6-3, 6-4, 1-6, 6-2.

Griekspoor had het in het begin van de wedstrijd even moeilijk en kreeg bij een 1-1 stand al een break om zijn oren van de 29-jarige Amerikaan, die dit jaar nog geen enkele wedstrijd won.

Zijn volgende servicebeurt begon Griekspoor, de nummer 25 van de wereld, met een dubbele fout. Hij wist die fout te repareren, sleepte de game alsnog binnen en vond vervolgens zijn draai op het gravel van Parijs.

Griekspoor, die de afgelopen twee edities tot de tweede ronde reikte op Roland Garros, brak McDonald op 2-3 terug en denderde vervolgens door. Hij gunde de Amerikaan geen game meer in de eerste set.

De Jong woensdagmiddag tegen Alcaraz Jesper de Jong speelt woensdagmiddag op Roland Garros op het Court Philippe Chatrier tegen Carlos Alcaraz. De Jong en de Spaanse nummer drie van de wereld vormen de tweede partij van de dag op het centercourt. Om 12.00 uur begint de eerste wedstrijd, tussen de Française Caroline Garcia en Sofia Kenin uit de Verenigde Staten. De Jong is de enige Nederlander die woensdag in actie komt in het enkelspel.

In set twee pakte Griekspoor meteen door en plaatste op 1-1 de eerste break. Op 4-1 verslapte de Nederlander iets en leverde hij zijn service in, maar herpakte zich direct en brak terug. In het vervolg van de tweede set kwam Griekspoor niet meer in de problemen.

Maar in de derde set waren de rollen plots omgekeerd. Griekspoor werd slordiger en maakte flink wat dubbele fouten, terwijl McDonald juist minder fouten maakte. Griekspoor pakte slechts één game.

Ook in de vierde set had Griekspoor het aanvankelijk moeilijk. Hij leverde bij een 1-1 stand zijn service in, maar knokte zich snel terug. Griekspoor brak McDonald op love, waarna het verzet van de Amerikaan gebroken was.

Ruud eenvoudig door

Casper Ruud drong met groot gemak door tot de tweede ronde van het graveltoernooi van Roland Garros. De Noor was met 6-3, 6-4, 6-3 een maat te groot voor Felipe Meligeni Alves (ATP-137).

AFP Casper Ruud

De 26-jarige Braziliaan speelt al jaren in de krochten van de ATP-tour. Dit jaar haalde hij in Turijn de kwartfinales en op Roland Garros (waar zijn oom Fernando Meligeni in 1999 tot de halve finales reikte) knokte hij zich met verve door het kwalificatietoernooi.

Ruud, die de laatste twee jaar in Parijs de finale haalde, bleek nog een brug te ver. De nummer 7 van de wereld serveerde goed, bewoog gemakkelijk en had aan vier breaks genoeg voor de overwinning.