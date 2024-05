ANP Dick Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 17:50 • Aangepast vandaag, 18:01 Dick Schoof wil 'premier van alle Nederlanders' zijn

Dick Schoof wil "premier van alle Nederlanders" zijn. Dat zei hij in een persconferentie nadat bekend was geworden dat hij de beoogd premier is. Schoof is verder van plan de zorgen van Nederlanders serieus te nemen en aan te pakken, zei hij. Ook koerst hij op verbinding "met de mensen met - en voor wie - we het doen".

Over hoe hij dat gaat doen, wilde Schoof nog niet veel kwijt. Volgens de kandidaat-premier is het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB "ambitieus", en hij wilde er niet op vooruitlopen hoe hij dat wil invullen in het regeerprogramma. "Mijn plannen voor Nederland zijn wat de fractievoorzitters hebben afgesproken."

De komende weken gaat formateur Richard van Zwol samen met Schoof (en met input van de vier partijen) een kabinetsploeg samenstellen. Het kabinet gaat dan de plannen uit het akkoord uitwerken. Schoof zei daarover dat met het gesloten akkoord in de hand een "uitstekend" regeerprogramma gemaakt kan worden "voor alle Nederlanders".

Hij benadrukte verder dat hij niet de kandidaat is van de PVV, die het voortouw had in de zoektocht naar een premier, maar van alle formerende partijen. "Ik ben gevraagd door de vier fractievoorzitters. Daar heb ik me op gebaseerd."

De beoogd premier zei dat hij intensief heeft nagedacht over zijn nieuwe functie en erover heeft overlegd met zijn vriendin en volwassen kinderen. "Ik heb het besluit niet lichtvaardig genomen en ik sta hier vol overtuiging."

Tot 3,5 jaar geleden was Schoof lid van de PvdA en nu is hij partijloos. Desgevraagd zei de kandidaat-premier dat hij zijn lidmaatschap van de PvdA had opgezegd omdat hij zich niet meer verwant voelde met de partij. Een vraag over verwantschap met de PVV, de grootste coalitiepartij, noemde hij "niet relevant".

Hoe nu verder? Samen met de beoogd premier gaat formateur Richard van Zwol de komende weken ministers en staatssecretarissen zoeken. Vervolgens komen er nog hoorzittingen van de bewindslieden in de Tweede Kamer. Na de hoorzittingen volgt de bordesscène. Van Zwol hoopt rond 26 juni klaar te zijn. De komende dagen wordt dus onderhandeld over de verdeling van de posten. Dat zal gebeuren naar verhouding van het zetelaantal in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De post van minister-president staat er los van. Normaal gesproken levert de grootste partij de premier en de tweede partij de minister van Financiën, maar nu wordt dat dus mogelijk anders.

De 67-jarige Schoof is op dit moment de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij de baas van de inlichtingendienst AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De afgelopen dagen hebben de leiders van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB onder leiding van formateur Van Zwol gesproken over de vraag wie er minister-president moet worden.

De premier zal het extraparlementaire kabinet leiden dat de vier partijen willen vormen. De komende weken wordt nog gezocht naar nieuwe ministers en staatssecretarissen. Het idee is dat er voor het zomerreces, begin juli, een kabinet is. De vier partijen bereikten twee weken geleden een coalitieakkoord. Het nieuwe kabinet moet die plannen verder uitwerken.