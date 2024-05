Topambtenaar Dick Schoof (ex-AIVD, ex-NCTV) kandidaat-premier

De 67-jarige Schoof is op dit moment de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij de baas van de inlichtingendienst AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eerder was oud-informateur Ronald Plasterk in beeld als kandidaat, maar hij trok zich vorige week terug. Plasterk was door PVV-leider Wilders achter de schermen gepolst, maar de afgelopen tijd ontstonden er steeds meer vraagtekens over zijn omgang met patenten.