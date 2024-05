ANP Dick Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 15:42 Reacties op Schoof: van 'goede vent' tot vraagtekens bij verleden

Bij de oppositie in de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd op het vooruitzicht dat Dick Schoof de nieuwe premier wordt van een aanstaand kabinet.

De leider van de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA-voorman Timmermans ziet in Schoof vooral een "heel loyale en toegewijde ambtenaar." Hij was lid van de PvdA, maar dat is volgens Timmermans "al aardig wat jaren geleden."

"Pim Fortuyn en Gerrit Zalm waren ook ooit lid van de PvdA. Het zegt vooral dat er in de PVV-pool kennelijk niemand te vinden was." Timmermans ziet Schoof dan ook nadrukkelijk als kandidaat van PVV-leider Wilders, al zeggen de formerende partijen dat hij namens alle partijen kandidaat is.

Timmermans is niet verrast door de voordracht van zijn oud-partijgenoot. Uit een interview met De Groene Amsterdammer bleek onlangs al dat Schoof niet afwijzend staat tegenover een kabinet met de PVV, constateert hij.

Zo reageren de vier leiders van de coalitiepartijen:

1:31 Fractievoorzitters over kandidaat-premier: 'Denk dat we een kanjer van een kandidaat hebben gevonden'

Forum voor Democratie en Denk zijn behoorlijk verrast over de keuze voor de topambtenaar van het ministerie van Justitie. "Nederland heeft gestemd op Geert Wilders en we krijgen een voormalige PvdA-ambtenaar die mensen jarenlang heeft zitten bespioneren", zegt Forum-leider Baudet.

Hij verwijst daarmee naar de ophef die ontstond toen bleek dat de NCTV, onder leiding van Schoof, nepaccounts gebruikte om burgers te volgen op sociale media.

Denk-leider Van Baarle "staat niet te juichen" bij de naam van Schoof en is voorlopig "fel gekant" tegen de voordracht. Hij wijst erop dat de veiligheidsdienst meewerkte aan het in de gaten houden van moskeeën en andere islamitische organisaties, terwijl Schoof daar de baas was.

Van Baarle heeft daarom vraagtekens bij het verleden van Schoof. De NCTV zag moslims niet als bondgenoot, maar als potentieel gevaar, stelt hij. Daarmee zijn de rechten van minderheden volgens hem met voeten getreden.

"Door zo iemand naar voren te schuiven geef je het signaal af dat je de zorgen die Nederlandse moslims hebben niet serieus neemt." Denk wil opheldering of Schoof bij het illegaal in de gaten houden van de organisaties betrokken was.

Goede papieren

JA21-Kamerlid Eerdmans is een stuk enthousiaster. "Goede vent. Met goede papieren", stelt hij. Eerdmans kent Schoof nog uit de tijd dat hij zelf op het ministerie van justitie werkte. "Een hele goede ambtenaar. Het is natuurlijk afwachten of hij ook een goede politicus is."

SP-leider Dijk gaat niet in op de persoon die het nieuwe kabinet moet gaan leiden. "Het is goed dat er iemand is. Eindelijk!", zegt hij. "Wij zullen hem gaan beoordelen op de kwaliteit en de inhoud en niet op het poppetje."