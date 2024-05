ANP Eric van der Burg, demissionair staatssecretaris Asiel en Migratie

NOS Nieuws • vandaag, 09:59 Van der Burg wist van onveilige ruimtes Ter Apel, maar 'beter dan buiten slapen'

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zou asielzoekers in de toekomst weer in de wachtruimtes van het aanmeldcentrum in Ter Apel laten slapen als het alternatief buiten overnachten is. "Zolang ik nog staatssecretaris ben, zal ik er alles aan doen om te voorkomen dat mensen buiten in de kou moeten slapen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Van der Burg reageerde op een artikel in Trouw, waarin staat dat hij tientallen keren opdracht heeft gegeven om asielzoekers in de wachtkamers te laten overnachten. Dit terwijl hij meerdere malen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was gewezen op de veiligheidsrisico's.

Stevig rapport

Pas toen eind vorig jaar de Inspectie Justitie en Veiligheid met een stevig rapport kwam, werd besloten de nachtopvang in de wachtruimtes te beëindigen. In het rapport stond dat een "snelle, veilige en efficiënte ontvluchtingen" in geval van paniek of brand onmogelijk was. De inspectie stelde dat het laten slapen van personen in de wachtruimten "ontoelaatbaar is en per direct dient te worden beëindigd".

Van der Burg bevestigt dat hij wist van de risico's. "Maar het was een kwestie van kiezen tussen buikpijn of hoofdpijn. Er waren te weinig plekken om te slapen, dus dan moet je kiezen. Anders lagen mensen buiten."

De staatssecretaris gaf in eerste instantie toestemming per dag, maar later per week en per maand.

Soms sliepen wel 150 asielzoekers in de ruimtes, onder wie ook kinderen. In het najaar van 2022 verbleven dertig minderjarigen meerdere dagen in de ruimtes.

ANP Een wachtruimte in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

De ruimtes zouden volgens Van der Burg dus alleen zijn ingezet als er geen alternatief beschikbaar was. Maar volgens de krant strookt die verklaring niet met het feit dat Van der Burg soms toestemming gaf voor een maand vooruit.

De staatssecretaris zegt nu dat hij in eerste instantie per dag besliste of asielzoekers in de wachtruimtes mochten overnachten. "Maar als je elke dag tot 's avonds laat bezig bent met plekken regelen en je een paar nachten achter elkaar om 22.00 uur zegt: 'Ga de wachtruimtes maar gereedmaken'. Dan krijgen mensen pas om 01.00 of 02.00 uur 's nachts rust."

Spreidingswet

Om de opvang van asielzoekers eerlijk te verdelen over alle gemeenten, kwam het kabinet met de spreidingswet. Die ging 1 februari in. Maar de formerende partijen hebben het voornemen om deze wet weer in te trekken.

Van der Burg: "Spreidingswet of niet, we blijven er met elkaar verantwoordelijk voor dat er geen mensen buiten in het gras hoeven te slapen. Dat betekent toch dat gemeentes, want ergens anders kan het niet, een tandje bij moeten zetten."