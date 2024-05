Wekdienst 28/5: Europese landen erkennen Palestijnse staat • Van Meijeren staat terecht

Wat kun je vandaag verwachten?

Jongeren zijn minder positief over hun eigen gezondheid . Ze roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

De gezondheidsmonitor is een onderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD's en het RIVM. Jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs van 885 scholen vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. In 2021 werd er een extra meting uitgevoerd vanwege de coronaperiode.