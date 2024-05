NOS

NOS Nieuws • morgen, 00:01 Nederlanders geven relatief groot deel van inkomen uit aan woonlasten

Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om zo'n 23 procent van het inkomen.

Dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers tonen ook dat in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf wonen en dat Nederland wat betreft huurprijzen behoort tot de Europese middenmoot.

Nederland staat op de zesde plek van alle EU-landen als het gaat om de woonlasten. Griekenland staat op één; inwoners zijn daar ruim 34 procent van hun inkomen kwijt zijn aan huur of hypotheek. Ook in Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Bulgarije wordt er meer uitgegeven aan wonen dan in Nederland.

Over het algemeen zijn in de rijke landen de woonlasten het hoogst, legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, uit.

Dat ook Griekenland en Bulgarije in de top vijf staan, komt volgens Van Mulligen doordat de woonlasten als percentage van het inkomen worden berekend: "Bulgarije heeft een van de laagste inkomens van Europa, waardoor woonlasten dus al sneller een groter deel van het inkomen innemen".

Sneller uit huis

Ondanks het woningtekort wonen Nederlandse late twintigers wel relatief vaak op zichzelf, meldt het CBS. In Nederland woont zo'n 17 procent van de jongvolwassenen tussen de 25 en 30 thuis. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Kroatië, waar nog ruim 80 procent van de jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep thuis woont.

"Er zijn ook culturele en maatschappelijke verschillen tussen de landen" aldus Van Mulligen. "In het zuiden van Europa is het normaler dat jongeren langer thuis blijven wonen, terwijl dit in de noordelijke landen precies het tegenovergestelde is. En daar hoort Nederland ook een beetje bij."

Middenmoot

Sinds 2015 zijn de huurprijzen in Nederland met 18,5 procent gestegen. Daarmee staat Nederland in de Europese middenmoot; gemiddeld stegen huurprijzen in Europa met ruim 13 procent.

In Midden- en Oost-Europa stegen de huurprijzen veruit het hardst sinds 2015. In Litouwen was de stijging bijvoorbeeld 68,2 procent.