Aanklacht tegen president Peru om bezit peperdure horloges

Aanleiding voor de aanklacht is wat in Peru 'Rolexgate' wordt genoemd. Boluarte is regelmatig gezien met horloges en andere dure sieraden die niet passen bij haar salaris. De collectie zou zo'n 460.000 euro waard zijn, terwijl haar maandsalaris rond de 3900 euro per maand ligt. Ook had ze de sieraden niet aangegeven bij haar aantreden.