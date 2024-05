Elektrische fiets verzekeren duurder: 'Waarom inbreken als e-bike voor de deur staat?'

Risico's

De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal, kortweg Safe, begrijpt die eisen van verzekeraars wel. "Eén slot is geen slot", benadrukt woordvoerder Rogier Eenkhoorn. "Consumenten moeten zich bewust zijn van de risico's. E-bikes worden steeds geavanceerder, en duurder. De gemiddelde prijs van een elektrische fiets is 2500 tot 3000 euro, maar eigenaren beveiligen ze op dezelfde manier als een gewone fiets."

Dat is aantrekkelijk voor dieven. "Waarom ga je ergens inbreken om flatscreen-tv te stelen, als er gewoon fiets van een paar duizend euro voor de deur staat?", ziet Eenkhoorn in de praktijk gebeuren.

Accu eruit

Wie traditioneel in de grote steden zijn of haar fiets kwijtraakte, kon die bijna even verderop van dezelfde straatdief wel weer terugkopen voor enkele tientjes. Een e-bike is doorgaans echt weg, ziet de ANWB.