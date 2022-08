E-bike opvoeren? Veilig Verkeer Nederland wil dat dat wordt verboden

Een VVN-woordvoerder zegt tegen De Telegraaf , die als eerst over de oproep schreef, dat opgevoerde e-bikes soms zelfs boven de 50 kilometer per uur uitkomen.

Speed pedelecs

Er zijn ook e-bikes die legaal harder kunnen dan 25 kilometer per uur - de speed pedelecs - maar daarvoor geldt een helmplicht. Ook moeten eigenaren van speed pedelecs een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De snelle fietsen, die maximaal 45 kilometer per uur mogen, moeten bovendien een achteruitkijkspiegel en bromfietskentekenplaat hebben.

Handhaving

Eind juni nam de Tweede Kamer een motie van het CDA aan over een verbod op het opvoeren van e-bikes, maar of het kabinet die gaat uitvoeren is nog niet bekend. Verder is de vraag hoe een eventueel verbod kan worden gehandhaafd.