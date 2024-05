Hogere premies en invoering eigen risico om diefstal elektrische fietsen

Verzekeraars scherpen de voorwaarden voor verzekering van elektrische fietsen tegen diefstal steeds verder aan, signaleert het AD . Zo stelt de ANWB sinds kort een tweede slot verplicht en is een eigen risico ingesteld. De reden daarvoor is dat elektrische fietsen vaker worden gestolen.

"Door een eigen risico in te voeren, willen we onze fietsverzekeringen betaalbaar houden", zegt een ANWB-woordvoerder tegen de krant. De hoogte hiervan is 5 procent van het verzekerde bedrag. De kans dat een e-bike wordt gestolen is volgens de verzekeraar in drie jaar tijd met 41 procent toegenomen. Vorig jaar werden zo'n 90.000 diefstallen gemeld bij de politie.