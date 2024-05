AFP Georg Steinhauser wint tot zijn ongeloof de 17de etappe in de Giro

NOS Wielrennen • vandaag, 17:14 Jonge Steinhauser rondt solo af met prachtige etappezege in Giro

De zeventiende etappe van de Giro d'Italia, 159 kilometer van Selva di Val Gardena naar Passo Brocon met onderweg niet minder dan 4.200 hoogtemeters, is een prooi geworden voor Georg Steinhauser. De pas 22-jarige Duitser kwam bergop solo over de streep.

De roze leiderstrui van Tadej Pogacar, die gisteren al zijn vijfde dagsucces in deze Ronde van Italië kon bijschrijven, kwam geen moment in gevaar in de pittige bergrit.

De met overmacht heersende Sloveen, die de concurrentie in het algemeen klassement al op zeven minuten en meer wist, had laten doorschemeren zich vandaag gedeisd te houden en aanvallers de ruimte te geven.

Dsm meldt zich

Dat bleek niet aan dovemansoren gericht te zijn. Vanuit de start werd er bergop volop gedemarreerd. Uiteindelijk hadden Julian Alaphilippe, Amanuel Ghebreigzabhier, Giulio Pellizzari, Nairo Quintana, Davide Ballerini, Georg Steinhauser, Marco Frigo, Damiano Caruso, Nicola Conci en Attila Valter zich weten los te maken.

AFP Tadej Pogacar (in het roze) doet geen trap te veel in de 17de etappe van de Giro.

Het tiental kreeg de ruimte totdat dsm-firmenich-PostNL zich met het koersverloop ging bemoeien. De ploeg van Romain Bardet zette zich aan kop van het peloton. Die inspanning bleef niet zonder resultaat: met nog iets meer dan 60 kilometer voor de wielen waren de avonturiers weer ingerekend.

Het spel kon weer opnieuw beginnen. Kort onder de top van de Passo Gobbera probeerde de Eritreër Ghebreigzhabier het nog een keer en hij kreeg Steinhauser, ook al een van de vroege aanvallers, mee. Terwijl Frigo op jacht ging naar de koplopers, probeerde Steinhauser tijdens de eerste passage van de Passo Brocon zijn metgezel te lossen.

Met succes: de jonge Duitser rondde als eerste de top met 24 seconden voorsprong op Ghebreigzhabier en 1.46 minuut voorsprong op de in de blauwe bergtrui koersende Christian Scaroni en Frigo. Het peloton volgde op ruim twee minuten.

Tweede keer Passo Brocon

Steinhauser slaagde erin de marge op met name Pogacar en co uit te breiden en begon met een voorsprong van 2.46 op de matadoren in het peloton aan de tweede beklimming van de Passo Brocon, maar nu vanaf een andere kant en bovendien op weg naar de finish.

Getty Georg Steinhauser

De coureur van EF Education gaf op de ruim twaalf kilometer lange klim tegen een gemiddelde stijging van 6,4 % amper een krimp en boekte zijn eerste zege in zijn nog prille profloopbaan. Eentje met een gouden randje die zich met zijn mooie derde plaats van zondag in de koninginnenrit al een beetje aankondigde.

Achter Steinhauser kon Pogacar het in de achtervolgende groep, die Ghebreigzhabier, Scaroni en Frigo al had opgeslokt, toch niet laten om weer even te laten waartoe hij allemaal in staat is. Een kleine versnelling was voldoende om zijn metgezellen op achterstand te zetten.

De Sloveen kwam op een kleine anderhalve minuut als tweede binnen. Antonio Tiberi sprintte kort daarop naar de derde plaats en pakte zo nog wat bonusseconden mee. Thymen Arensman, de nummer zes in het algemeen klassement, volgde niet veel later als achtste.